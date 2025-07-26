Руководство страны-террориста России фактически продолжает саботировать призывы к прекращению огня и началу реальных переговоров о мирном урегулировании войны. Несмотря на заявления Кремля о якобы готовности к дипломатии, россияне не хотят организовывать встречу между РФ и Украиной на высоком уровне.

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В то же время президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным состоится. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Официальная позиция Кремля

Российские официальные лица продолжают откладывать переговоры на высшем уровне между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным на фоне призывов США к встрече.

После третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина остаётся крайне маловероятной. Рупор Кремля заявил, что России и Украине необходимо сначала выработать соглашения "в рамках экспертной работы".

Позиция Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам 25 июля, что встреча Путина и Зеленского "состоится" и что она должна была "состояться три месяца назад". Российские официальные лица неоднократно откладывали встречи на высоком уровне между лидерами Украины и России и отказывались участвовать в конструктивных переговорах, направленных на достижение конкретных шагов по прекращению войны.

По мнению аналитиков ISW, Россия имитирует интерес к переговорам, чтобы выиграть время для достижения успехов на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада, что резко контрастирует с готовностью Украины участвовать в переговорах о прекращении войны.

Что предшестсвовало

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что в скором времени он проведет переговоры с Путиным и Трампом о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. По его словам, Анкара хочет объединить лидеров Украины, РФ и США с целью мирного урегулирования.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Украины и России, во время которого украинская сторона предложила до конца августа провести встречу Зеленского и Путина с участием президентов США и Турции. В МИД Украины также отметили, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любое время – если тот наконец решится.

Ранее глава делегации россиян Владимир Мединский заявил, что позиции в меморандумах сторон "очень далеки друг от друга, а встреча глав Украины и РФ должна "поставить точку" – сначала якобы нужно понять, что обсуждать.

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