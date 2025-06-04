Путин фактически отказался от прямых переговоров с Зеленским: как он это пытается оправдать

Кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что не собирается разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обвинил в этом Украину и попытался выдать нашу защиту от развязанного им полномасштабного вторжения за "терроризм".

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Циничные заявления прозвучали в среду, 4 июня, на видеоконференции с членами российского правительства. Глава страны-террориста, комментируя возможность диалога на высшем уровне, сказал: "Кто вообще ведет переговоры с террористами?"

Полностью игнорируя реальность и возглавляя агрессию против Украины, Путин умудрился обвинить в войне нашу страну – мол, "сегодняшнему киевскому режиму мир не нужен". Более того, он поплакался, что "киевская верхушка" якобы пытается "запугать" Москву и "сорвать переговоры".

Террористами диктатор обозвал не только украинцев, но и государства, которые пытаются нам помочь.

"Спонсоры Киева являются пособниками террористов", – выдал он.

Напомним, что Зеленский предлагал Путину провести прямые переговоры в Турции еще 15 мая, но главарь РФ отказался. За потенциальную двухстороннюю встречу на высшем уровне выступала и администрация президента США Дональда Трампа.

4 июня Зеленский в очередной раз выразил готовность провести личную встречу с Путиным для обсуждения вопросов прекращения войны. Украинская сторона также предлагает ввести режим прекращения огня до момента переговоров.

Как писал OBOZ.UA:

– Идея личной встречи президента Украины и российского диктатора пока выглядит абсолютно нереалистичной, считает антироссийский активист, глава фонда "Стоп Русский Террор" (США) Герман Обухов.

– По данным ABC, Соединенные Штаты разочарованы, но не удивлены условиями России, которые она выдвинула в так называемом меморандуме для 30-дневного перемирия. Там заявили, что документ содержит пункты, которые как Киев, так и Вашингтон считают нереалистичными, что указывает на явную попытку Кремля отсрочить содержательные переговоры.

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