В Канаде ответили, могут ли войти в 'Совет мира' Трампа: есть условие

Канада может войти в "Совет мира", который создает президент США Дональд Трамп, но при определенном условии. Оттава не готова платить Вашингтону 1 млрд долларов за участие в организации.

Об этом сообщил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань. Его слова приводит телеканал CBC.

Глава Минфина Канады также отметил, что важно ознакомиться со всеми деталями структуры: как она будет работать, для чего предназначено финансирование и тому подобное.

"Мы все еще на ранней стадии определения того, каким будет круг полномочий этого совета, как он будет функционировать", – добавил министр финансов Канады.

Отмечается, что государства-члены совета будут ограничены трехлетним сроком полномочий, если они не оплатят миллиард долларов для финансирования деятельности совета и не получат постоянного членства. По словам Шампаня, финальное решение остается за премьером Канады, Марком Карни.

"Премьер-министр должен будет принять окончательное решение, когда все факты будут известны и все детали будут согласованы – или это решение будет в наилучших интересах Канады", – подчеркнул Шампань.

Совет мира Дональда Трампа

Напомним, что Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы. Создание этого Совета является следующим этапом его мирного плана для палестинского анклава, объявив себя постоянным председателем "Совета мира"

Также Трамп не забыл, что на всем нужно зарабатывать. Он объявил "прайс" за участие в своем "Совете мира". За постоянное членство в совете администрация Дональда Трампа требует от стран внести в течение первого года не менее 1 миллиарда долларов.

Глава Белого дома пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к своей инициативе "Совет мира для Газы". Среди приглашенных стран оказалась и Украина, а также Россия и ряд ключевых мировых игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира". Далее от него может отказаться британский премьер Кир Стармер.

