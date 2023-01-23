Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко подал в отставку – источники

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. На его место могут назначить главу Киевской ВГА Алексея Кулебу.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в Кабмине. Также сообщается о уходе с должностей глав военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что Кирилл Тимошенко стал участником скандальной истории с внедорожником, который был передан Киеву для осуществления гуманитарных целей.

Так, бывший заместитель главы Офиса президента регулярно выставлял посты в своем Facebook-аккаунте, которые сопровождались видео – на каждом из них было видно одно и то же авто Chevrolet Tahoe. СМИ заинтересовалось судьбой нового внедорожника и, как оказалось, не зря – данный автомобиль был передан американской компанией General Motors для осуществления гуманитарных целей в Украине. Вместе этого Тимошенко использовал его в личных целях.

Возможно именно эта история послужила предпосылкой к скорейшему увольнению с должности.

Важно отметить, что президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал важные изменения в кадрах правительства Украины.

"Есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе", – сообщил президент в ежедневном вечернем обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первые кадровые изменения в правительстве Украины. Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович написал заявление о своей отставке после разговора с главой ОП Андреем Ермаком. В то же время Ермак не настаивал на таком решении.