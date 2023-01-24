У Зеленского готовят отставки глав нескольких областей: кто они и о каких скандалах известно

Президент Владимир Зеленский 23 января анонсировал кадровые решения относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах. Уволить планируют в том числе четырех глав областных военных администраций, которые недавно были фигурантами скандалов.

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Источники OBOZREVATEL сообщили, что речь идет о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко, Запорожской – Александре Старухе, Сумской – Дмитрии Живицком, Херсонской – Ярославе Янушевиче.

Недавно Резниченко стал фигурантом в коррупционном скандале на 1,5 млрд грн. В ноябре СМИ обнародовали расследование, в котором говорится, что с начала войны в Украине Днепропетровская область потратила на ремонт дорог 2,3 млрд. грн. Большинство средств получила фирма "Будінвест Інжиніринг", совладелица которой – фитнес-тренер Яна Хланта, тесно связанная с Резниченко.

Как выяснили журналисты, Хланта и Резниченко вместе путешествовали, спортсменка ездила на автомобиле главы ОВА и получала зарплату в его фирме.

Представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в кабинете Резниченко, в ряде профильных департаментов ОВА, а также по ряду других адресов. Уголовное производство открыли по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "легализация доходов, полученных преступным путем".

Запорожская ОВА, главой которой является Александр Старух, попала в скандал, касающийся хищения гуманитарной помощи. В СБУ и НАБУ в конце августа 2022 сообщили, что расследуют возможное присвоение гумпомощи топ-чиновниками. Обыски провели в горсовете, ОВА, а также на складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Следствие продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В скандалы попала и заместитель главы ЗОВА Злата Некрасова. В разгар войны она отправилась праздновать Новый год в Таиланд. А после скандала с хищением гумпомощи Некрасова заявила, что "невозможно любить или ненавидеть власть". Также она выдала, что власти должны выполнять свою работу, а люди заниматься своими делами.

Жители Херсонской области неоднократно подвергали критике руководителя ОВА Янушевича. На сайте президента даже появилась петиция с призывом отстранить его от должности "в связи с полной некомпетенцией и бездействием".

Кроме того, сообщалось, что Янушевич якобы взял к себе советники депутата Херсонского горсовета от ОПЗЖ и бывшего помощника гауляйтера Владимира Сальдо Юрия Стельмашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подписал ряд кадровых решений в отношении руководителей министерств и других структур центральной власти. Правоохранительную систему и региональное самоуправление в нескольких областях ожидают перестановки.