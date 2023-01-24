В Кабмине устроили кадровые изменения: кого уволили с должностей

В Кабинете министров Украины произошли кадровые перемены. Утратили должности по меньшей мере несколько топ-чиновников.

Видео дня

Среди уволенных – заместители министров из ряда министерств. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Согласно сообщению, в результате ряда кадровых решений 24 января должности потеряли:

– Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны Украины;

– Иван Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий Украины;

– Вячеслав Негода – заместитель Мминистра развития громад и территорий Украины;

– Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.

Также в правительстве сообщили, что на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

О том, что в правительстве грядут перемены, ранее сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, однако, по его данным, под вопросом было пребывание на должностях ряда министров.

По состоянию на 10:28 24 января Гончаренко сообщал об увольнении Гутцайта и о том, что кресло очень мощно затряслось под министром энергетики Германом Галущенко и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Рябикиным, который из Киева может отправиться послом в Китайскую народную республику.

В то же время переживать за свой пост, по данным Гончаренко, следовало бы руководителю "Нафтогаза" Алексею Чернышеву, который не так давно возглавлял Министерство развития громад и территорий и под началом которого работал пойманный на взятке Василий Лозинский.

Также, пишет Гончаренко, под горячую руку попал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов: несмотря на скандал с закупками продуктов для ВСУ, увольнения в этом ведомстве не планировались.

"Гутцайт – точно да, Галущенко – под вопросом. Рябикин – Китай (70 на 30). Также есть вопрос к Чернышеву, который стал главой "Нафтогаза". Лозинский был замом Чернышева. По Минобороны – увольнять зама не планировалось, но потребовалась сакральная жертва. Как говорится, ничего личного", – написал Гончаренко.

Об увольнении Шаповалова стало известно 24 января. Как сообщили в Минобороны, он сам принял решение об уходе, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ". Министр обороны Украины Алексей Резников тут же одобрил заявление своего заместителя.

В ведомстве Шаповалова поблагодарили за работу и в очередной раз назвали обвинения в коррупции при закупке продуктов безосновательными.

Также до сообщения Кабмина стало известно об отставке замминистра Минрегиона Ивана Лукери. Он отвечал за "Большое строительство" и региональное направление.

"Благодарю коллег и партнеров по правительству, парламенту, Офису президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов. Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению", – написал сам Лукеря, приложив к сообщению в Facebook фото собственноручно написанного заявления об увольнении.

За Лукерей в отставку пошел еще один замминистра Минрегиона Вячеслав Негода. Он, согласно информации на сайте ведомства, координировал деятельность Директората по вопросам развития местного самоуправления, территориальной власти и административно-территориального устройства и Сектора по предотвращению и выявлению коррупции.

Негода проработал в министерстве много лет и отвечал за реформу местного самоуправления и децентрализацию.

"У каждого важного дела – свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали препятствия, чтобы изменить/улучшить жизнь в громадах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-то отчеты. Но хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по комплексу реформ, которые мы коротко называем – децентрализация и которая получила высокие оценки на международном уровне", – написал Негода.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники писал, что должностей в ближайшее время могут лишиться министр энергетики Герман Галущенко, министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин, министр спорта Вадим Гутцайт, министр образования Сергей Шкарлет, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

На момент публикации окончательного решения по этим чиновникам еще не было принято. Увольнение Гутцайта и Рябикина обсуждали на уровне Офиса президента Украины, мнение же о том, что уходить пора Шкарлету и Рябикину, появилось в Верховной Раде Украины. Министерство, возглавляемое Рябикиным, собираются реформировать.