Кабмин уволил Лозинского после коррупционного скандала, – Кубраков

Василий Лозинский уволен с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры после громкого коррупционного скандала. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины 22 января.

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Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. Он напомнил, что накануне Лозинского задержали на взятке в размере 400 тыс. долларов – НАБУ обвиняет его в участии в преступной группировке по хищению бюджетных средств.

По словам Кубракова, с конца декабря продолжается процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на базе Мининфраструктуры.

"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой", – отметил министр.

Он добавил, что поручил команде министерства приступить к проверке всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных учреждений и проектов технической помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января стало известно о задержании сотрудниками НАБУ Лозинского на взятке. В Мининфраструктуры пообещали, что чиновника уволят с должности и окажут полное содействие следствию.

22 января в НАБУ рассказали, что разоблачили преступную группировку, занимавшуюся хищением государственных средств. Лозинский получил взятку за организацию заключения договоров на закупку оборудования на зиму по завышенным ценам. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.