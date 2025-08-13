'Уже были прекрасные разговоры': Трамп признался, что не верит в то, что убедит Путина не убивать гражданских

Президент США Дональд Трамп не верит, что сможет убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить атаки на инфраструктурные и жилые объекты в Украине и убивать гражданских граждан. Однако обвинил в этом не главаря Кремля, а своих "врагов", припомнив все обиды на них.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Центре имени Кеннеди в среду, 13 августа. По его словам,он уже имел не один "прекрасный разговор" с Путиным, которые ничего не меняли в действиях диктатора.

"Ну, я вам скажу. Я уже имел этот разговор с ним, у меня было много хороших разговоров с ним. Потом я возвращаюсь домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых или в жилой дом, и люди лежат мертвыми на улицах. Так что, видимо, ответ на этот вопрос — "нет", потому что я уже вел этот разговор. Я хочу закончить войну", – сказал президент США, в очередной раз заявив, что "это война Байдена".

Он также добавил, что будет очень гордиться, что завершит войну в Украине "вместе с пятью другими, которые я завершил".

В то же время Дональд Трамп также заявил, что он бы очень хорошо поговорил с Путиным, ведь знает его и "прекрасно понимал" раньше. Однако между ними возникло напряжение в отношениях из-за коварства "ненавистников Трампа", в частности Адама Шиффа.

Трамп обвинил Шиффа в том, что тот начал "фальшивое расследование", имея в виду расследование о попытках России вмешаться в президентскую гонку в США. Очевидно Трамп не забыл обиды на Адама Шиффа и за то, что тот разгласил содержание стенограммы телефонного разговора с Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента во время его первого президентства.

Трамп заявил, что действия Шиффа помешали ему "иметь дело с Россией так, как следовало бы".

Американский лидер хочет завершить войну, ведь он очень хочет получить Нобелевскую премию мира. Однако он понимает, что переговоры с Путиным не дают эффекта и пытается в этом обвинить кого-то другого.

Напомним, что Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Инициативу поддержали в семи странах мира: Армения, Азербайджан, Камбоджа, Габон, Израиль, Пакистан и Руанда.

Как сообщал OBOZ.UA:

В пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры стран ЕС накануне саммита на Аляске заявили о поддержке справедливого и прочного мира для Украины.

Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Германию с рабочим визитом. В Берлине он встретился с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, после чего совместно была проведена видеоконференция с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО было согласовано пять общих принципов по завершению войны. По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить гарантии безопасности Киеву.

