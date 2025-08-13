Зеленский отправился в Берлин: запланированы официальные встречи и видеоконференция с Трампом

Президент Владимир Зеленский в среду, 13 августа, отправился в Германию с рабочим визитом. В Берлине он проведет встречу с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, после чего ожидается совместная видеоконференция с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в течение дня будет проведено онлайн заседание Коалиции желающих. Об этом OBOZ.UA сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Президент сегодня работает в Берлине", – сказал он.

По словам Никифорова, в столице Германии Зеленский проведет двустороннюю встречу Мерцем.

Затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

По итогам встречи около 16:00 по Берлину (17:00 по Киеву) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ.

Также сегодня будет онлайн заседание Коалиции желающих, сообщил пресс-секретарь президента Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры стран ЕС накануне саммита на Аляске заявили о поддержке справедливого и прочного мира для Украины.

12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны "и все во время звонка были на позитиве от этого". В то же время президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с Путиным в Белом доме не воспринимается как уступка Кремлю – но как "выяснение позиций".

