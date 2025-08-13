Зеленский: мы согласовали пять принципов по завершению войны, Трамп готов дать гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявили , что на видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО было согласовано пять общих принципов по завершению войны. По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить гарантии безопасности Киеву.

Видео дня

Такое заявление Зеленский озвучил в среду, 13 августа, на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцом пресс-конференции в Берлине.

"Сегодня наши общие позиции мы обсудили с президентом США. Был перед этим координационный разговор, как я вам сказал. Мы согласовали общие пять принципов", – рассказал президент.

Зеленский подчеркнул: все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной.

"Мы должны готовить трехсторонний формат разговора. Должны быть гарантии безопасности и должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня в Аляске. Это эффективность сегодняшнего боя. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, Путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске, на всех направлениях украинского фронта", – сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Россия пытается изобразить, что якобы способна оккупировать всю Украину. Путин также блефует в том, что санкции для него якобы не важны и что они якобы "не работают".

"На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Да, это правда. У России в несколько раз больше оружия. В частности, артиллерии – в три раза. Но также у России в три раза больше потерь. И это факт. Я сказал коллегам и президенту США, и европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира. Он хочет государства. И мы все это действительно понимаем", – сказал глава государства.

Он добавил, что Путин никого не сможет обмануть, и призвал к дальнейшему давлению ради мира.

Речь идет не только американские, но и европейские санкции, отметил президент:

"И вместе наш союз партнеров действительно может остановить войну Путина. Мы говорили о встрече на Аляске. Мы надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня. Немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США".

Зеленский рассказал, что Трамп предложил ему встретиться после встречи с Путиным на Аляске, чтобы обсудить "все результаты, если они будут".

"И мы определим следующие наши уже взаимные шаги. Сейчас у нас будет встреча коалиция желающих. Это действительно наша цель. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает", – подытожил Зеленский.

Дополняется...