Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина на Аляске: Зеленский отреагировал

Лидеры стран Европейского Союза накануне саммита США – Россия на Аляске выступили с заявлением в поддержку Украины. Политики акцентировали внимание на необходимости достижения справедливого и прочного мира и безопасности для Украины.

В декларации подчеркнули, что Венгрия не присоединилась к заявлению. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

За справедливый и прочный мир

Лидеры Европейского Союза поддержали усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины. При этом в декларации особое внимание уделено вопросу структуры будущего перемирия.

В ЕС заявили, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и того, что международные границы не могут быть изменены силой.

"Народ Украины должен иметь свободу определять своё будущее. Путь к миру в Украине не может быть решён без участия Украины. Конструктивные переговоры могут вестись только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий", – говорится в заявлении лидеров ЕС.

ЕС будет оказывать помощь Украине

В Евросоюзе предупредили, что российская агрессия имеет широкие последствия для европейской и международной безопасности. Поэтому ЕС, в координации с США и другими партнёрами-единомышленниками, продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в процессе реализации ею своего неотъемлемого права на самооборону. Также в ЕС отметили, что санкционные ограничительные меры против Российской Федерации будут применяться и дальше.

В декларации говорится, что способность Украины эффективно обороняться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности. При этом в ЕС пообещали, что готовы содействовать гарантиям безопасности, основываясь на своих соответствующих компетенциях и возможностях, в соответствии с международным правом и при полном уважении политики безопасности и обороны отдельных государств-членов, а также учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов.

Зеленский благодарит ЕС за поддержку

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за четкую поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Глава государства подчеркнул, что именно такой подход к дипломатии может помочь завершить эту войну достойным миром. При этом Зеленский добавил, что все поддерживают решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир.

Также президент не впервые предупредил, что российская армия не готовится к прекращению войны, а напротив, занимается такими перемещениями, свидетельствующими о подготовке новых наступательных операций.

"Вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми вместе. Любое решение должно придавать общим возможностям безопасности. И за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все должны продолжать наше давление – давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

Несколько дней назад представители европейских стран уже публиковали совместное заявление. В нем политики отметили, что поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны РФ и достижению справедливого, прочного мира и безопасности в Украине. Тогда под совместным заявлением подписались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александер Стубб.

Европейцы отметили, что готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, а также оказанием существенной военной и финансовой поддержки Украине, в том числе через работу Коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что мир должен быть достойный и справедливый.

