Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира: какие страны уже поддержали
Белый дом США официально выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Инициативу поддержали в семи странах мира.
О выдвижении в среду, 13 августа, сообщила пресс-служба Белого дома, назвав Трампа "президентом мира". "Президент Дональд Трамп является президентом мира", – указано в сообщении.
Кто поддержал выдвижение Трампа
Среди тех, кто поддержал выдвижение кандидатуры президента США в нобелевские лауреаты:
– премьер-министр Армении Никол Пашинян;
– президент Азербайджана Ильхам Алиев;
– премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
– президент Габона Брис Олиги Нгема;
– премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;
– правительство Пакистана;
– министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.
В марте 2025 года конгрессмен-республиканец Даррел Исса заявил, что Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира, и указал на мирные усилия американского лидера на Ближнем Востоке.
В июне в Пакистане заявили, что будут рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его содействие урегулированию конфликта с Индией.
В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что также выдвинул кандидатуру Трампа в нобелевские лауреаты.
В начале августа о намерении выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира заявили и в Камбодже, которая подписала мирное соглашение с Таиландом.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере уклонился от ответа на вопрос о том, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии мира за его "усилия" по достижению мира в Украине. Политик напомнил, что прекращение огня до сих пор не достигнуто.
