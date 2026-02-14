Украина готова на любые обмены: Зеленский озвучил количество пленных по обе стороны фронта

По состоянию на сейчас в российском плену находятся примерно семь тысяч украинских военнопленных. В то же время в украинском плену находится чуть более четырех тысяч российских военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции в Мюнхене. По его словам, Киев готов провести обмен "всех на всех", если Москва к этому готова.

"У россиян 7 тысяч наших пленных, у нас более 4 тысяч. То есть мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" – супер, если тысячу на тысячу – не замечательно, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 – любой шаг для нас является положительным решением", – заявил президент, подчеркнув, что Украина согласится и на меньшие обмены пленными.

Обмены пленными – последняя информация

Напомним, предпоследний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 2 октября 2025 года. Тогда домой вернулись 205 украинцев. После этого Кремль препятствовала процессу. Только через четыре месяца удалось договориться о новом обмене, и 5 февраля 2026-го были освобождены 157 наших граждан.

Также стало известно, что в рамках обмена Россия забрала кадыровцев и бывших заключенных. Обычных российских солдат Москва забирать отказывается.

В то же время среди освобожденных бойцов ВСУ был и военный Назар Далецкий из Львовской области. Его более трех лет считали погибшим, начиная с сентября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, процесс обмена "азовцев" сдвинулся с мертвой точки: в Украину вернулись четверо военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Большинство воинов, попавших в списки обмена 5 февраля, Россия удерживала годами, а некоторых незаконно приговорила к длительным тюремным срокам. Среди 157 наших людей семеро – гражданские.

