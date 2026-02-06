Отказываются забирать обычных солдат: в рамках обмена Россия забрала кадыровцев и бывших заключенных

Обмен военнопленными в формате "157 на 157", который Украина и РФ провели 5 февраля, состоялся после нескольких срывов и переносов со стороны агрессора. В результате мероприятия Украина вернула 157 своих защитников, а в Россию отправились 157 зеков и кадыровцев "Ахмата", пятеро из которых переданы РФ в рамках санитарного обмена.

Об этом сообщил проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить". Как отметили в штабе, Москва отказывается забирать обычных солдат, предоставляя приоритет лишь отдельным категориям пленных.

В сообщении отмечается, что Украина неоднократно предлагала России различные форматы, в частности возвращение к Стамбульским договоренностям о бессрочном обмене тяжелоранеными и больными, которые Москва в одностороннем порядке нарушила 23 июля 2025 года.

Несмотря на готовность Киева к гуманитарному решению "всех на всех", российская сторона игнорирует эти инициативы и возвращает лишь отдельные категории военнопленных. Прежде всего – кадыровцев из подразделения "Ахмат".

Россия отказывается забирать обычных солдат

"Трудно представить, сколько обменов сорвано из-за того, что российская сторона отказывалась забирать обычных солдат, требуя вместо них кадыровцев. Этот обмен не стал исключением и десятки боевиков "Ахмата" отправляются домой", – говорится в заявлении.

В проекте отметили, что минобороны РФ не интересуют тяжелораненые и больные, иностранцы, военнопленные из подразделений террористических "ДНР и ЛНР", а также те, кто находится в плену длительное время.

Состав российской группы подтверждает этот подход: 80% – русские, 13% – чеченцы, и только 7% – представители других национальностей РФ. Большинство переданных России лиц находились в плену менее года, а 75% из них являются бывшими заключенными.

Кого Россия забирает при обмене

Главный критерий минобороны РФ относительно тех, кого хотят вернуть по обмену, остается неизменным: это военнослужащие, которых легко снова отправить на фронт, а также представители привилегированной касты российской армии – кадыровцы из "Ахмата", которые после обмена окажутся в тыловых районах.

В проекте "Хочу жить" объяснили, что "зеки" являются самой бесправной категорией: их не отпускают домой, а немедленно возвращают в части для отработки контрактов. В качестве примера приводят пленных Дмитрия Иванова и Сактаагая Шагаа, которые после летнего обмена снова попали в плен.

"Россия последовательно сторонится обмена "всех на всех", возвращая из плена только тех, кого рассматривает как боевую единицу", – резюмируют в проекте "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена пленными 5 февраля впервые домой вернулись те, кто имел судебные приговоры, в том числе к пожизненному заключению. Среди них 15 украинцев, которые были приговорены российскими судами к пожизненному лишению свободы.

