Удалось сдвинуть процесс: из российского плена вернули четырех 'азовцев'

Из российского плена 5 февраля вернулись в Украину еще четыре военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Также удалось вернуть пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

Об этом сообщил командир Первого корпуса НГУ "Азов", полковник Денис Прокопенко. Он отметил, что наконец, благодаря работе большого количества людей, "удалось сдвинуть процесс обмена пленными" с мертвой точки.

Кто вернулся из плена

"Сегодня в Украину после 45 месяцев российского плена вернулись четверо военнослужащих из "Азова" и пятеро военнослужащих бригады "Кара-Даг". С возвращением домой, побратимы. Испытания, которые пришлось пройти вам, невозможно представить. Вы продемонстрировали силу и мощь азовского духа и не сломались под колоссальным давлением врага", – поздравил собратьев Денис Прокопенко.

Он также выразил благодарность всем бойцам Сил обороны, чья тяжелая и крайне опасная работа позволяет пополнять наш обменный фонд.

"Также я благодарен президенту Украины, представителям МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали", а также всем причастным к процессу обмена военнопленными и тем, кто обеспечивает постоянное внимание к вопросу наших пленных на повестке дня во всем мире", – отметил полковник.

Украинский защитник напомнил, что уже почти четыре года более 700 "азовцев" до сих пор находятся в российском плену.

Что предшествовало

Напомним, что 2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Имена освобожденных – в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 февраля, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. По результатам этих мероприятий домой вернулись 157 украинских защитников.

