Обмен пленными 2 октября: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленных. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Большинство находилось в российской неволе с 2022 года. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

Официальных списков освобожденных воинов по состоянию на 2 октября нет. Однако в сети местные власти и близкие размещают отдельные имена тех, кто уже дома. OBOZ.UA собирает известную информацию.

Обмен пленными 2 октября

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, часть обмена осуществили по договоренностям в Стамбуле, другую – в рамках 69-го по счету обмена.

Из российской неволи освободили военнослужащих ВСУ, включая представителей ВМС, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы. По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, освобождены 34 нацгвардейца, 22 пограничника, один бывший военный и один работник ГСЧС.

Запорожская область

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что 17 Героев и двое гражданских жителей области вернулись домой.

Среди них – работник ГСЧС Борис Клещев, которого россияне похитили из собственного дома. Утром 29 апреля 2022 года в дом спасателя прибыли вооруженные военные. Перед тем как его вывезли в неизвестном направлении, Борис успел позвонить руководителю и предупредить об опасности. С того момента никаких подтвержденных сведений о его местонахождении не поступало.

Имена других освобожденных не указываются, однако известно, что один защитник дома встретит свой день рождения 5 октября.

Волынская область

По информации главы Волынской ОВА Ивана Рудницкого, из плена освобождены три волынянина.

С 2022 года в российской неволе находились:

– Владислав Григорчук из города Луцк;

– Виталий Глебов из села Рудня;

– Павел Подобед из города Ковель.

Днепропетровская область

11 жителей Днепропетровщины вернулись из плена. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак, однако имена Героев не назвал.

Ривненская область

41-летний матрос из Ривненской области был освобожден из плена в рамках обмена. Это стало известно из сообщения Александра Коваля, начальника Ривненской ОВА.

Тернопольская область

В Тернопольской ОВА сообщили о возвращении двух жителей. Имена военнослужащих не разглашают.

Хмельницкая область

По информации главы местной ОВА Сергея Тюрина, из плена освободили двух Героев. Один жил в Хмельницком районе, другой – в Шепетовском.

Черкасская область

Домой вернулся старший матрос Леонид Перетятько. Черкасчанин попал в плен в 2022 году в Мариуполе. Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Ранее OBOZ.UA сообщал имена тех, кто вернулся из российского плена в рамках 68-го обмена, который состоялся 24 августа. Тогда домой вернулись воины Сил обороны, а также восемь гражданских украинцев. Большинство освобожденных находились в российской неволе с 2022 года.

Также известны имена части украинцев, которых освободили 14 августа.

Напомним, что 23 июля между Украиной и Россией состоялся девятый этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники, многие из которых пробыли в плену более трех лет. Имена освобожденных – в материале.

Несмотря на отсутствие официальных списков, OBOZ.UA собрал часть информации об освобожденных Героях 4 июля.

Также 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня между Украиной и Россией состоялись обмены военнопленными. Домой вернулись раненые, тяжелораненые и самые молодые военные – в возрасте до 25 лет.

