Введение НДС для ФЛП откладывается: как и почему МВФ смягчил условия для Украины

МВФ (Международный валютный фонд) отменил требование немедленного введения НДС (налог на добавленную стоимость) для ФОПов (физические лица-предприниматели) и других налоговых изменений, что позволяет Украине быстро получить новую кредитную программу на $8,1 млрд. НДС для предпринимателей могут отложить до 2028 года или до вступления Украины в Европейский Союз (ЕС), а все налоговые новации объединят в один законопроект.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, комментируя результаты переговоров с МВФ, передают медиа. Ранее для старта новой программы финансирования Украина должна была выполнить ряд предварительных условий, так называемых prior actions. Среди них:

введение НДС для ФЛП;

введение пошлин на международные посылки;

налогообложение цифровых платформ;

продление или пересмотр военного сбора.

Теперь эти требования отменены как обязательные предпосылки и переведены в статус структурных маяков, которые нужно будет выполнять уже после утверждения программы. Отмечается, что это первый случай, когда МВФ пошел на такой шаг именно на старте программы, ведь обычно происходит наоборот и невыполненные маяки становятся жесткими предварительными условиями.

По словам Свириденко, пока нет никаких prior actions, и вопрос Украины могут вынести на рассмотрение совета директоров МВФ уже в конце февраля. Отмена предварительных условий позволяет совету директоров МВФ принять решение значительно быстрее.

Если программа будет утверждена, первый транш Украина может получить уже через несколько дней. Ожидаемый объем стартового финансирования – 1,5 млрд долларов, что является критически важным для покрытия бюджетных и оборонных потребностей в первой половине года.

Новая программа МВФ открывает путь и к более масштабной поддержке со стороны ЕС. По словам премьер-министра, речь идет о возможности получения до 90 млрд евро в 2026-2027 годах . Предварительный сценарий выглядит так:

2026 год – до 60 млрд евро (15 млрд на бюджет, 45 млрд на оборону);

– до 60 млрд евро (15 млрд на бюджет, 45 млрд на оборону); 2027 год – 30 млрд евро (поровну на бюджетные и военные нужды).

Окончательные графики и объемы траншей еще обсуждаются, однако финансовая стратегия уже находится в стадии активной разработки Министерствами финансов и обороны. Все налоговые и таможенные изменения, которые ранее были условиями МВФ, теперь планируют объединить в один законопроект, неофициально названный Beautiful Tax Bill. В него войдут:

Самый чувствительный вопрос – НДС для малого бизнеса. По договоренности с МВФ, порог оборота для применения НДС повысят с 1 до 4 млн грн. Это означает, что вместо примерно 660 тыс. ФОПов под действие НДС попадут около 257 тыс. предпринимателей.

Сроки внедрения остаются открытыми. Среди вариантов 2028 год, или момент вступления Украины в ЕС. Таким образом, в ближайшие годы ФОПы не столкнутся с немедленным введением НДС.

Правительство рассчитывает принять Beautiful Tax Bill уже в марте в первом чтении и в целом. В то же время премьер-министр открыто признает, что необходимого количества голосов в парламенте пока нет.

Ключевой причиной изменения позиции МВФ стали массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины и резкое ухудшение экономических и социальных условий. Решающим моментом, по данным источников, стал визит в Киев руководительницы МВФ Кристалины Георгиевой в середине января.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине превышает 1 трлн грн, что создает неравные условия конкуренции для легального бизнеса. Больше всего от этого страдают агросектор, ритейл и перерабатывающая промышленность.

