Из плена вернулся военный, которого три года считали погибшим: все подробности. Фото

Во время обмена пленными 5 февраля в Украину вернулся военный Назар Далецкий, житель села Большой Дорошев Львовского района. Его более трех лет считали погибшим, начиная с сентября 2022 года.

О возвращении Назара Далецкого сообщил Куликовский поселковый совет Львовского района в Facebook. Военный жив и уже находится на территории Украины. Факт его возвращения подтвердили во время обмена, а также после получения официальной информации семьей.

В сообщении указано: "Сегодня наши сердца бьются иначе. Во время сегодняшнего обмена пленными 5 февраля в Украину вернулся житель нашей громады Назар Далецкий, которого мы с болью в сердце считали погибшим еще с сентября 2022 года".

В поселковом совете также подчеркнули, что громада вместе с семьей благодарит всех, кто был причастен к возвращению военного. И добавили слова: Он жил. Он выстоял. Он вернулся.

В общине отмечают, что известие о возвращении стало неожиданным для многих. Люди, которые долгое время оплакивали погибшего, узнали, что он жив и выдержал годы плена.

В Facebook Куликовского поселкового совета появилось сообщение со словами поддержки семье и благодарности защитникам. Там отметили, что радуются тихо, с уважением к пережитому и с надеждой на восстановление после тяжелых испытаний.

Что известно сейчас

По имеющейся информации, Назар Далецкий находился в плену с 2022 года. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК в общине провели похороны, считая военного погибшим. Соответствующие сообщения тогда также публиковал Куликовский поселковый совет.

5 февраля 2026 года родные получили сообщение от Координационного штаба об освобождении военнослужащего. Позже они увидели его на фото с обмена пленными. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств этой истории.

Напомним, в мае 2023 года Куликовский поселковый совет Львовского района сообщал в Facebook о гибели военного. В заметке говорилось, что известие о смерти украинских защитников снова всколыхнуло Куликовскую территориальную общину, а солдат Назар Федорович Далецкий, 1979 года рождения, житель села Большой Дорошев, якобы погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость. Тогда в общине выразили соболезнования родным и близким и пообещали сообщить дополнительно о встрече и чин похорон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 5 февраля, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. По результатам этих мероприятий домой вернулись 157 украинских защитников.

Также освобожденный военнопленный Иван Наконечный рассказал об условиях, пытках и психологическом давлении, которым подвергаются украинские защитники в российском плену. По его словам, с каждым годом насилие только усиливалось, а пытки током стали для оккупантов массовой практикой с 2024 года.

