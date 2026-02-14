'Украина надеется завершить войну уже в этом году': Зеленский рассказал о гарантиях безопасности США на 15 лет

Украина пытается завершить полномасштабную войну, развязанную РФ, уже в 2026-м. Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает нам гарантии безопасности, действительные в течение 15-летнего периода, но Киев пытается увеличить этот срок до 30–50 лет.

Видео дня

Об этом на пресс-конференции в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, заявил президент Владимир Зеленский. Видео его общения с медиа опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

Глава государства рассказал, что рассчитывает на долгосрочные гарантии со стороны Соединенных Штатов. Пока что Вашингтон предлагает лишь 15-летний формат, но украинские переговорщики пытаются обеспечить максимально эффективные условия, а также бóльшие сроки. Это нужно для стабильности и предсказуемости, в частности для инвесторов.

С представителями бизнеса президент общался в Мюнхене, и они поднимали вопрос продолжительности гарантий безопасности, сообщил Зеленский.

"Мы работаем над гарантиями безопасности. Как я говорил, мы очень близки в целом с этим проектом. Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что очень хотим увеличить годы гарантий, чтобы они были действенны с точки зрения инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом – и для них нужны гарантии длиннее, чем 5, 10 лет и т.д.", – подчеркнул он.

Окончательные параметры договоренностей будут зависеть от позиции американской администрации и Конгресса США. "Мы хотим иметь 20+ лет: 30, 50... На что пойдет администрация и Конгресс – посмотрим", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Киев делает все возможное, чтобы нашу страну не могли обвинить в затягивании переговорного процесса или нежелании завершить войну. Украина хотела бы достичь мира уже в 2026 году.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Там он провел ряд переговоров, в частности госсекретарем США Марко Рубио, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и поучаствовал в Мюнхенской конференции по безопасности.

– Во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции Зеленский подтвердил, что Украина готова к мирному соглашению, которое принесет реальный мир стране. При этом он выразил уверенность, что война может быть завершена с достоинством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!