"Россияне не выиграют эту войну": Рютте назвал тактику Путина безумной на всех уровнях

Россия несет большие потери на поле боя и не сможет победить в войне против Украины. В этом противостоянии стратегия Кремля остается "безумной на всех уровнях", поэтому необходимо серьезно относиться к решениям Москвы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Заявление политика прозвучало во время Мюнхенской конференции.

По словам Рютте, только в течение последних двух месяцев Россия потеряла 65 тысяч военных, при этом значительных территориальных успехов не достигла.

"Мы должны осознать, что россияне не выиграют эту войну", – отметил генсек.

Он подчеркнул, что готовность Путина продолжать массовые атаки с большими потерями офицеров требует серьезного отношения со стороны союзников.

"Если в Москве есть диктатор, который готов это делать, позволяя стольким офицерам гибнуть на войне, мы должны относиться к этому серьезно, потому что это безумное поведение на всех уровнях", – отметил он.

Генсек НАТО призвал партнеров Украины предоставить необходимые средства для обороны, в частности перехватчики ракет и дальнобойное оружие. Он напомнил об инициативах вроде PURL, в рамках которых европейские страны и Канада закупают критически важное американское оружие для Украины.

Также, по словам Рютте, важно придерживаться приоритетов, определенных Украиной, и передавать помощь только согласно согласованному списку. По его словам, правильное координирование обеспечивает эффективную помощь и делает невозможным несоответствующие двусторонние поставки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Во время переговоров стороны обсудили наполнение программы PURL.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на Мюнхенской конференции по безопасности тема российско-украинской войны была в центре внимания. MSC 2025 показала шаги к наработке плана завершения войны. Украина четко очертила собственные красные линии.

