Отключения света затронут большинство регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 15 февраля
В воскресенье, 15 февраля,в большинстве регионов Украины круглосуточно будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения введут графики почасовых отключений света, причем они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона. Не исключены и аварийные отключения, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной и может быстро меняться.
В то же время для бизнеса и промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности. Об этом заявило "Укрэнерго" вечером 14 февраля.
"Ситуация в энергосистеме может измениться... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно",– обратились к украинцам энергетики.
Где смотреть график отключения в своей области
Поскольку объемы ограничений сильно разнятся по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например, на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве зон по Украине свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа. Восстановление энергетических объектов продолжается круглосуточно.
Россия также пытается уничтожить добычу газа в Украине. Объекты "Нафтогаза" тоже находятся под прицельными атаками российских захватчиков.
