Могут ли отменить отсрочку для многодетного отца в Украине: объяснение

В Украине продолжают действовать режим военного положения и всеобщая мобилизация. В это время на военную службу могут призывать военнообязанных мужчин, которым вручают повестки.

Видео дня

В то же время отдельные категории граждан, в частности, многодетные родители, имеют право на отсрочку от мобилизации. Адвокат, член комитета по информационной политике НААУ Ярослав Куц объяснил при каких условиях родители трех и более детей могут потерять право на отсрочку.

Что сказал адвокат

Специалист пояснил, что право на отсрочку от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при условии фактического содержания трех и более детей. В случае расторжения брака и наличия у биологического отца задолженности по уплате алиментов более трех месяцев, его могут мобилизовать в армию.

"Если лицо, которое считается отцом-военнообязанным, имеет задолженность по содержанию этих детей, и государственная исполнительная служба об этом отмечает, и не предоставляет соответствующей справки об отсутствии такой задолженности, то тогда, конечно, теряется такое основание, потому что теряется главное определение – "на содержании", – отметил Куц.

Он также добавил, что такое лицо должно документально подтвердить факт содержания своих детей.

Кроме того, отчим, который официально осуществляет опеку и обеспечивает трех детей, имеет законные основания для получения отсрочки от мобилизации.

Напомним, 11 февраля Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, отслуживших контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине назвали категории граждан, которых не могут мобилизовать в феврале 2026 года. Закон о мобилизационной подготовке предусматривает ряд социальных, возрастных и медицинских оснований для отсрочки или полного освобождения от службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!