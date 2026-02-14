'Я здесь самая большая лгунья?!' Полякова – о секретных знаках своему мужу на людях, Дантес – о том, как за год от него ушли пять психологов

В Киеве проходят съемки украинской адаптации одного из самых успешных британских форматов – Would I Lie to You?. Шоу, которое в Великобритании выходило в течение 18 сезонов подряд и получило многочисленные престижные награды, теперь будет иметь украинскую версию под названием "Узнай ложь".

Уже этой весной шоу стартует на платформе SWEET.TV. OBOZ.UA побывал на съемках одного из эпизодов и расскажет, как все происходит вживую.

Каждый выпуск будет строиться по схеме: звездные гости по очереди рассказывают невероятные, забавные или курьезные истории о себе или других. Часть из них – правда, другая – выдумка сценаристов. Задача соперников распознать, что есть что. За правильный ответ команда получает очки, за ошибку – балл достается соперникам. Истории могут быть разными – от невероятных фактов из жизни до курьезов, которые кажутся неправдоподобными, хотя случились на самом деле. Запись программы собрала настоящий звездный десант: Оля Полякова, Владимир Дантес, Валентин Михиенко, Николас Карма. Ведущим проекта стал Тимур Мирошниченко, а постоянными капитанами команд – комики Костя Трембовецкий и Роман Щербан.

Первой свою историю рассказала Оля Полякова, сразу начав хитрить: "Сейчас почитаю, что мне тут написали сценаристы..." – сделала драматическую паузу и продолжила: "У нас с мужем есть личные тайные знаки на публике, о которых знаем только мы. В частности, характерный смех, который используем на вечеринках, чтобы показать друг другу: уже пора идти домой". "Мой муж просыпается очень рано – в 4:30 уже на ногах, поэтому к 9 вечера ему уже хочется спать. А я – нет, ложусь гораздо позже. Мы не живем отдельно, но у нас разные комнаты. Поэтому на встречах с друзьями, когда он начинает зевать и нервно смеяться, это тонкий сигнал: "Пора домой", – говорит певица. "У него свои друзья, у меня свои, но если мы немного выпьем на вечеринке, то вдруг начинаем симпатизировать друзьям друг друга", – добавляет деталей Оля. "Почему вообще соглашаемся ходить куда-то? Мы живем вместе более 20 лет и уже обсудили все, о чем можно было поговорить", – продолжает сыпать веселыми подробностями. Поверили ли соперники истории Оли? Всех карт не раскроем, но маленький спойлер: участники ошиблись в своем ответе, и победный балл достался соперникам.

Далее была очередь Владимира Дантеса, который заявил, что за последний год пять психологов отказались от него, потому что им якобы не нравилось его творчество. "Это абсолютная правда!" – воскликнула Полякова. – И это были мужики, правда? Потому что девушкам ты всем нравишься!" По просьбе игроков Дантес начал перечислять имена психологов: "Елена, Лиза, Надежда..." Полякова не удержалась и добавила: "Вера и Любовь". У певицы начали возникать сомнения относительно правдивости истории: "Как ты понял, что не нравится именно творчество?" Дантес искренне ответил: "Ну меня спрашивали: вы действительно уверены, что это ваше?". Зал дружно рассмеялся, а Владимир продолжил, делясь деталями консультаций: "Однажды меня попросили пройти тест. Я прочитал один вопрос – и разрыдался: "Часто ли вам в детстве говорили, что вас любят?" Я чувствовал эту любовь, но слова не всегда звучали". Как на эту щемящую историю отреагируют соперники и какие неожиданные эмоции возникли у игроков – это тоже уже в эфире шоу.

Популярный блогер, автор YouTube-программы "Сколько стоит ваш лук?" Николас Карма поделился своей историей: якобы в Турции его пришлось спасать медикам – врачи доставали из носа каштан. Игроки сразу вспомнили, что парень несколько лет работал аниматором именно в этой стране, поэтому такое "лечение" вполне могло случиться. Однако само описание события прозвучало настолько нереалистично, что ощущение сомнения возникло даже у самых внимательных участников. Долго обсуждали подробности: действительно ли могло произойти такое в больнице, как Николас описал, или эта история выдумана. Поверили блогеру или запутались в собственных догадках – уже скоро на экранах.

"Узнай ложь" – это международный формат, который родился в Великобритании почти 20 лет назад, – рассказала OBOZ.UA руководитель продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская. – Оригинальное название – Would I Lie to You? – если переводить дословно, звучит: "Я бы тебе соврал?". В этой фразе – вся суть шоу: ты постоянно сомневаешься, правда перед тобой или искусная выдумка. Формат давно стал мировым хитом – его адаптировали во многих странах, и он не раз получал престижные награды, в частности BAFTA и British Comedy Guide Awards. Почему его так любят зрители? Потому что получается очень классный микс – живой, динамичный, с большим количеством импровизации. Часто всплывают неожиданные факты об известных людях, и это всегда держит внимание. Нам этот формат нравится своим балансом: здесь есть юмор, который сейчас особенно нужен, есть азарт – потому что это все-таки соревнование между командами. Всего запланировано восемь выпусков".

Елена Кричковская говорит, что артисты соглашаются участвовать охотно. Единственная причина отказа, которая случалась, – это когда просто не совпадали графики.

OBOZ.UA поинтересовался, почему выбрали именно этот проект, предположив, что это может быть связано с успехом шоу "Предатели", которое недавно запустили SWEET.TV – украинской адаптации мирового реалити The Traitors, где также есть скрытые роли, подозрения и участники пытаются выяснить, кто из них врет.

– Это разные форматы, но вы правильно подметили: у них есть определенные общие черты, – отвечает Елена. – В обоих случаях участники должны понять, говорит ли человек правду или придумывает на ходу. Это требует проницательности и наблюдательности, поэтому можно даже в шутку предположить, что во время съемок "Узнай ложь" мы присматриваемся к потенциальным новым игрокам для "Предателей". Хотя "Узнай ложь" – легкое юмористическое шоу, а "Предатели" – серьезное психологическое реалити, их объединяет игра с правдой и обманом.

"Не хочу пока раскрывать имена всех участников нашего нового шоу, чтобы сохранить интригу, но могу сказать, что мы смело подбираем игроков: здесь может появиться суперзвезда эстрады рядом с известным комиком с YouTube или даже спортсменом, – добавила Елена. – Такие неожиданные сочетания прекрасно работают на формат. Уверена, что украинцам нужно давать качественный украинский продукт. Это очень важно – вместо того, чтобы ориентироваться на чужие форматы, мы должны создавать свое. Чем больше будем предлагаем действительно сильного и качественного контента, тем меньше будет возникать потребность оглядываться на других".

В перерыве между съемочными эпизодами ОBOZ.UA поговорил с Олей Поляковой. На комплимент, что она очень искусно играет, певица рассмеялась: "Я здесь самая большая лгунья?!" На вопрос, какую самую большую ложь читала о себе в медиа, ответила: "Такого не фиксирую в памяти – ее просто слишком много. Если говорить о съемках, сегодня все истории выглядели как сплошной вымысел!" "Вы сразу согласились участвовать в программе или колебались?" – поинтересовались. "Правду сказать? – смеется Полякова. – Вы не знаете, как звезд приглашают в программы? Мне предложили условия, которые идеально подошли. Но, если серьезно, это действительно классная передача".

Пользуясь случаем, расспросили певицу и о личном, в частности о дне рождения, который она отпраздновала в середине января. "Была на Бали на ретрите, – поделилась подробностями Полякова. – Работали со своим автором Олей Животковой над новыми песнями. Моих детей со мной не было: Маша уже постоянно живет за границей, а Алиса – в Украине. После жизни в Великобритании, которая для нее оказалась морально непростой, ее в Киеве не вытянешь".

"Маша недавно приезжала к нам с мужем, – добавила певица. – Зять был в восторге: ему понравились страна, кухня, еда – все без исключения. А как живется дочке за границей? Конечно, это недешево, обходится нам дорого. Точную сумму сейчас назвать трудно – надо брать калькулятор и считать. Есть запланированный месячный бюджет, но на практике он постоянно меняется".

