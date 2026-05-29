У Путина отреагировали на желание ЕС стать посредником в переговорах Украины и РФ: что сказал Песков

В Кремле отреагировали на желание Европейского Союза быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ЕС не может выступать таким посредником, поскольку "является стороной конфликта".

Слова Пескова цитируют росСМИ. Также, по мнению Пескова, полный отказ от диалога с РФ является "самой большой ошибкой Брюсселя" и причиной тупика в дипломатических отношениях".

Что известно

У Путина высказались о роли Евросоюза в будущих переговорах Украины и России, отметив, что против того, чтобы ЕС был посредником.

"ЕС является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом", – заявил Песков.

Он также заявил, что "полный отказ от диалога с РФ является самой большой ошибкой Брюсселя", назвав это причиной тупика, в который зашли дипломатические отношения.

Что предшествовало

В целом Европа начала активнее обсуждать возможность переговоров с Россией на фоне изменений в международной политике. Причиной этого стало снижение роли США в процессе урегулирования войны. В то же время в ЕС все больше говорят о необходимости формировать собственную стратегию в отношении Москвы – об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал известный дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Также недавно свое мнение о переговорах и о поддержке Украины высказала руководительница европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, страна-агрессор Россия пытается втянуть Европу в "ловушку" вокруг переговоров по войне в Украине. Но вместо обсуждения ключевых решений, Москва стремится перевести внимание на вопрос, кто именно должен вести диалог.

Кая Каллас отметила, что переговоры не должны становиться инструментом влияния Кремля на страны ЕС.

Она также подчеркнула, что для Европы важными остаются вопросы, которые непосредственно касаются ее интересов. В частности, она напомнила, что решение об отмене санкций против России принимают именно европейские страны.

Кстати, президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что готов взять на себя роль представителя от Европейского Союза на мирных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что на такие предложения "нельзя ответить отрицательно".

Тем временем Норвегия призвала Европу удвоить поддержку Украины вместо переговоров с РФ. Глава МИД Норвегии Барт Эйде объяснил – европейские партнеры Украины не могут одновременно заниматься поддержкой Киева и выступать посредником в переговорах с агрессорами.

Сейчас у Евросоюза, как и у других стран континента, может быть одна роль – это полная и безоговорочная поддержка Украины, в том числе военная. И именно сейчас "правильный момент" удвоить поддержку Украины. А если о переговорах уже говорит сама Украина, Европа может быть вовлечена в процесс лишь как равноценная сторона, а не как посредник.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "переговорного стола" по завершению войны в Украине как такового не существует. Учитывая это, стратегией Европейского Союза должно быть усиление давления на Россию и увеличение поддержки Украины. Если придерживаться этого плана, считает дипломат, есть шансы принудить диктатора Владимира Путина к переговорам.

