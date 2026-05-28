Каллас объяснила, почему переговоры с Россией могут быть ловушкой для Европы. Видео

Страна-агрессор Россия пытается втянуть Европу в "ловушку" вокруг переговоров по войне в Украине. Вместо обсуждения ключевых решений, Москва стремится перевести внимание на вопрос, кто именно должен вести диалог.

Об этом журналистам заявила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас. Она подчеркнула, что переговоры не должны становиться инструментом влияния Кремля на страны ЕС.

Каллас подчеркнула, что для Европы важными остаются вопросы, которые непосредственно касаются ее интересов. В частности, она напомнила, что решение об отмене санкций против России принимают именно европейские страны.

"Если подумать о том, в чем заинтересована Россия, например в отмене санкций, то это европейское решение", – отметила она.

В то же время дипломат подчеркнула, что вопросы, связанные непосредственно с войной в Украине, могут обсуждать только Украина и Россия. Однако, по ее словам, существует много тем, которые касаются всей Европы.

"Сейчас я считаю, что это ловушка, в которую Россия хочет нас заманить: мы обсуждаем, кто с ними общается, а они уже выбирают, кто подходит, а кто нет", – сказала она.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что переговоры должны быть совместной работой, а не процессом, в котором Россия определяет правила.

"Не попадемся в эту ловушку, переговоры – это всегда командная работа", – подытожила Каллас.

Напомним, ранее Каллас отметила, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик. По ее словам, сейчас в этом процессе "ничего не происходит". При этом она подчеркнула, что Россия, по ее мнению, находится не в самой сильной переговорной позиции.

