Ловушка или необходимость? В ЕС разделились в вопросе назначения переговорщика с Путиным – РоІітісо

В странах Европейского Союза возникли разные позиции относительно идеи назначения специального переговорщика для контактов с Россией. Часть государств считает это необходимым шагом, особенно на фоне того, что США постепенно отходят от роли главного посредника. В то же время другие опасаются, что Кремль использует переговоры в собственных интересах.

Видео дня

О дискуссиях внутри Евросоюза сообщило издание Politico. По информации медиа, страны, которые активно поддерживают Украину, выступают против идеи назначения специального переговорщика. Они считают, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить войну, а само появление такого посланника может ослабить санкционное давление ЕС на Москву.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время конференции GLOBSEC в Праге заявил, что ЕС не хочет создавать впечатление давления на Украину с требованием идти на компромиссы.

"Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы", – заявил чиновник.

Подобное мнение также высказали министры иностранных дел Эстонии и Литвы. Они предупредили, что Россия может использовать переговоры для затягивания времени и попыток получить выгодные для себя уступки от ЕС.

Несмотря на это, в ЕС уже обсуждают возможных кандидатов на роль переговорщика. Среди них называют президента Евросовета Антониу Кошта, президента Финляндии Александра Стубба, бывшего председателя ЕЦБ Марио Драги, экс-президента Финляндии Саули Нийнистьо и бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Александр Стубб подтвердил, что готов рассмотреть такую роль, однако только при условии просьбы лидеров ЕС и после достижения устойчивого прекращения огня.

Вопрос возможных контактов с Россией планируют обсудить в ближайшие дни во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

По информации Financial Times, участники встречи будут говорить не только о кандидатах на роль переговорщика, но и о том, какими могут быть отношения Европы с Россией после завершения войны и при каких условиях ЕС готов начинать переговоры.

В то же время часть европейских правительств опасается, что сама дискуссия о возможном переговорщике может еще больше показать раскол внутри Евросоюза относительно политики в отношении России.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз не рассматривает Беларусь как посредника в мирных переговорах по Украине. Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко поддерживает развязанную Россией войну, поэтому доверие к нему отсутствует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!