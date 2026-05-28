'Сейчас правильный момент': Норвегия призвала Европу удвоить поддержку Украины вместо переговоров с РФ

Европа не может выступать посредником между Украиной и Россией в переговорах о прекращении войны. Сейчас у Евросоюза, как и у других стран континента, может быть одна роль – это полная и безоговорочная поддержка Украины, в том числе военная. И именно сейчас "правильный момент" удвоить поддержку Украины.

Так считает министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. В интервью британскому ежедневнику The Telegraph он подчеркнул: по сравнению с попыткой президента США Дональда Трампа действовать в качестве нейтрального посредника, "у Европы совсем другая роль".

Другая роль

Глава МИД Норвегии Барт Эйде объясняет – европейские партнеры Украины не могут одновременно заниматься поддержкой Киева и выступать посредником в переговорах с агрессорами. Так, роль президента США в таких переговорах "значительно снизилась", поскольку он переключился на конфликт на Ближнем Востоке. Это побудило и страны ЕС, и другие европейские союзники Украины начать собственные дискуссии о прекращении войны. Однако господин Барт Эйде считает, что континент не должен терять первоочередной сосредоточенности на военной поддержке Киева.

А если о переговорах уже говорит сама Украина, Европа может быть привлечена к процессу только как равноценная сторона, а не как посредник.

"Можно представить две разные роли. Одна – это голос Европы в возможных переговорах. И это хорошая идея. Другая – роль посредника, и я уверен, что это не хорошая идея. Быть на стороне Украины – это хорошая и героическая роль. Роль посредника также может быть героической, но это уже совсем другая роль. Это как адвокат и судья. В роли судьи нет ничего плохого, но судья не может быть одновременно и адвокатом", – объяснил глава МИД Норвегии.

Удвоение поддержки

Украина на поле боя с российскими оккупантами сейчас демонстрирует преимущество. Его замечают партнеры Украины. И именно поэтому сейчас не время отдыхать. По убеждению Барта Эйде, европейские страны не должны рассматривать последние успехи Украины в битве с оккупантами как возможность ограничить свою поддержку "союзника, растерзанного войной".

"То, что наши украинские коллеги сейчас достаточно убедительно говорят, и это одновременно подтверждается тем, что мы наблюдаем независимо, заключается в том, что да, есть небольшое преимущество на поле боя. Российский натиск сдержан. Именно поэтому сейчас самое время удвоить поддержку и убедиться не только в ее количестве, но и в ее качестве", – сказал он.

Что предшествовало

Недавно аналогичное мнение относительно переговоров и по поддержке Украины высказала руководительница европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, страна-агрессор Россия пытается втянуть Европу в "ловушку" вокруг переговоров по войне в Украине. Но вместо обсуждения ключевых решений, Москва стремится перевести внимание на вопрос, кто именно должен вести диалог.

Кая Каллас подчеркнула, что переговоры не должны становиться инструментом влияния Кремля на страны ЕС.

В целом Европа начала активнее обсуждать возможность переговоров с Россией на фоне изменений в международной политике. Причиной этого стало снижение роли США в процессе урегулирования войны. В то же время в ЕС все больше говорят о необходимости формировать собственную стратегию в отношении Москвы – об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал известный дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Кстати, президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что готов взять на себя роль представителя от Европейского Союза на мирных переговорах с Россией. Он отметил, что на такие предложения "нельзя ответить отрицательно".

