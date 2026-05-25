'Если меня спросят': Стубб заявил, что готов стать представителем ЕС на мирных переговорах с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб готов взять на себя роль представителя от Европейского Союза на мирных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что на такие предложения "нельзя ответить отрицательно".

Об этом политик заявил в интервью телеканалу Yle. Он добавил, что переговоры с его участием могут состояться после согласия Кремля на перемирие.

"Если меня спросят (о согласии стать переговорщиком. – Ред.), то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", – подчеркнул Стубб.

Впрочем, к такой роли лидер Финляндии готов только после того, как Россия согласится прекратить огонь.

Киев выступает за привлечение Европы к переговорному процессу

В вечернем обращении к гражданам, опубликованном вечером 20 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжать мирные переговоры в трехстороннем формате. Также, по его словам, положительным шагом было бы полноценное участие в этом процессе европейских представителей.

"Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом", – подчеркнул украинский лидер.

Стоит отметить, что в последние недели в Европе активизировались дискуссии относительно возможного назначения специального представителя для переговоров между Украиной и Россией. Среди потенциальных кандидатов называли Ангелу Меркель, Каю Каллас, президента Финляндия Александр Стубб и бывшего премьера Италия Марио Драги.

В Киеве считают, что будущий переговорщик должен иметь сильную поддержку Европы, но не обязательно быть представителем ЕС. Причиной называют глубокое недоверие российского диктатора Владимира Путина к самому Евросоюзу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель фактически отказалась от роли возможного посредника от Европы в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по окончанию войны в Украине. Она заявила, что для ведения таких переговоров необходимо иметь действующие политические полномочия.

