'Посредничество – это не та позиция': глава МИД Эстонии сказал, какой должна быть стратегия ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "переговорного стола" по завершению войны в Украине как такового не существует. Учитывая это, стратегией Европейского Союза должно быть усиление давления на Россию и увеличение поддержки Украины.

Если придерживаться этого плана, считает дипломат, есть шансы принудить диктатора Владимира Путина к переговорам. Об этом Цахкна сказал в интервью "Укринформу".

"Будем искренними: переговорного стола не существует. Поэтому нам нужно придерживаться плана из двух пунктов: больше давления на Россию и больше поддержки Украины. Возможно, тогда появится стол, за который Путин придет по-настоящему договариваться", – отметил он.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что по состоянию на сейчас Путин не готов обсуждать ничего. Для того, чтобы посадить главу Кремля за стол переговоров, надо поставить его в такую позицию, чтобы он был вынужден изменить свои цели. Поэтому необходимо усилить давление на Россию, чтобы в Москве действительно захотели договариваться о мире.

В Европе же начали чувствовать, что позиции диктатора стали слабее. Многие сейчас демонстрируют желание говорить с ним, "протянуть руку помощи", но это, по мнению Цахкны, только даст Путину возможность затянуть Европу в роль простого посредника, которым она быть не должна.

"Посредничество – это не та позиция, в которой должна быть Европа... Это опасный путь, что Путин хочет теперь привлечь Европу, чтобы снова выложить на стол свои требования и поставить Европу в роль посредника, как это было с Трампом в некоторых аспектах, это совсем не помогает Украине... Мы говорим о европейской безопасности, мы в этом вместе с Украиной: речь не только об Украине, о территории, а о мире в Европе", – заявил Цахкна.

Он отметил необходимость со временем привести Украину в ЕС и НАТО, чтобы убрать "нейтральные" или "буферные" зоны между НАТО, ЕС и Россией. Для этого Европа и Украина должны иметь "взаимные гарантии безопасности", добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Маргус Цахкна заявил, что российский диктатор Владимир Путин систематически использует страхи Европы перед возможной эскалацией как инструмент давления. Таким образом Кремль пытается заставить партнеров сократить поддержку Украины и ограничить удары по объектам на территории РФ.

Министр подчеркнул, что право Украины наносить удары по объектам в глубоком российском тылу не ставится под сомнение, а так называемые "дальнобойные санкции" демонстрируют эффективность.

