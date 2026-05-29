'Учитывайте воздушные тревоги и берегите жизни': Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара. Видео

Фиксируются признаки того, что государство-агрессор РФ готовит новый массированный воздушный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский попросил граждан не игнорировать сирены.

Соответствующее предупреждение глава государства озвучил в традиционном вечернем обращении, записанном в пятницу, 29 мая. Видео опубликовала в YouTube пресс-служба ОП.

Защита украинского неба является приоритетной

"Мы имеем информацию от разведки касательно подготовки Россией нового массированного удара. Пожалуйста, учитывайте воздушные тревоги, берегите жизни", – обратился к украинцам президент.

Он добавил, что все наши оперативные службы подготовлены, Воздушные силы ВСУ и другие защитники неба будут работать, как и всегда, 24 на 7.

"Тематика ПВО, необходимость и в дальнейшем помогать Украине с защитой неба – это ключевой приоритет наш. Я благодарен каждому партнеру, всем лидерам, всем государствам, которые готовы помогать и кто полностью выполняет договоренности. Программа PURL должна работать – это касается и Соединенных Штатов, и Европы. Средства европейских партнеров и других наших друзей мы аккумулируем, чтобы покупать ракеты, в частности для Patriot, и достаточное снабжение зависит от Америки – надеемся, что Украину будут слышать", – выразил надежду Зеленский.

Ежедневные контакты с партнерами продолжаются

В пятницу свой доклад о дипломатической работе представил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Все наши дипломатические представители должны сосредоточиться. Результаты нужны. Фактически каждый день мы коммуницируем с теми партнерами, которые могут поддержать нас. Вчера – действительно хорошие решения со Швецией. Сегодня есть решение Японии, в частности о PURL, мы готовим еще новые решения в Европе, чтобы была наша собственная европейская антибалистика", – рассказал президент.

Он анонсировал, что на следующие недели запланированы важные встречи и переговоры по развитию нашей оборонной промышленности.

После удара российского "Шахеда" по Румынии президенты Никушор Дан и Владимир Зеленский провели переговоры

"Только что я говорил с президентом Румынии. Российский дрон ударил по жилому дому в Румынии – в ночь на этот день. Люди пострадали. Мы желаем скорейшего выздоровления.

Мы договорились с Никушором, что Украина поддержит Румынию в этой ситуации – и наши команды, наши военные, наши специалисты поработают над тем, чтобы усилить защиту неба", – сообщил глава государства, не раскрыв других подробностей этих договоренностей.

Он подчеркнул, что важно поддерживать друг друга сейчас, так наши общие позиции будут сильнее. "Это важно", – отметил Зеленский.

Силы обороны планируют новые операции против логистики и нефтяной отрасли агрессора

Также в среду состоялось длительное совещание с военными: главнокомандующим Вооруженных силАлександром Сирским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

"Обороняемся активно, и важно, что продолжаем достигать наших целей, прежде всего российской логистики и российской нефтяной отрасли. Все, что затрудняет для России ведение войны, помогает приближать мир. Помним, что нам нужно. Защищаем Украину!" – заявил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– За неполный текущий месяц (по состоянию на 28 мая) Силы обороны Украины уничтожили/повредили 1816 единиц ствольной артиллерии РФ. Если за трое суток будет поражено еще 60 систем, показатель станет рекордным за все время полномасштабного российского вторжения.

– Официальная статистика ГШ ВСУ говорит, что 28 мая украинские воины уменьшили численность оккупационной армии России на 960 единиц живой силы. Общие боевые потери агрессора за все время полномасштабной войны уже достигли 1 млн 361 тыс. 70 человек.

