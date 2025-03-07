'У них нет выбора': Трамп заявил, что и Украина, и Россия хотят заключить мирное соглашение. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине якобы придется пойти на мирное соглашение о завершении войны с Россией, поскольку у нее "нет другого выбора". В то же время, по его словам, и у Москвы нет другого выбора, как сесть за стол переговоров и заключить соглашение.

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С таким заявлением он выступил на брифинге в Белом доме в четверг, 6 марта. По его убеждению, и РФ, и Украина якобы хотят заключить мирное соглашение.

Он также отметил, что американская сторона добилась значительного прогресса с Украиной и Россией за последние 2 дня в вопросе мирных переговоров. Однако, чего именно удалось достичь, президент США не рассказал.

У Трампа спросили, чего он ожидает от главы украинского государства Владимира Зеленского, если тот вернется в Вашингтон.

"Случится то, что Украина захочет заключить соглашение, потому что я не думаю, что у нее есть выбор. Также, я думаю, что Россия хочет заключить соглашение, потому что иным образом, который знаю только я, у них тоже нет выбора", – заявил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

СМИ пишут, что приостановление военной помощи США для Украины в первую очередь коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп готов рассмотреть вопрос возобновления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры. Кроме того, США настаивают на принятии мер по укреплению доверия "между сторонами конфликта".

Глава украинского государства Владимир Зеленский со своей стороны сделал заявление о возможных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

Во время выступления в Конгрессе в ночь на 5 марта Трамп приветствовал инициативу Зеленского вернуться к обсуждениям мирных переговоров. В то же время глава Белого дома пока оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой большой помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог пояснил, что стоит за остановкой поставок военной помощи Украине. По его словам, Трамп стремится привлечь и Россию, и Украину к столу переговоров. Для этого политик применяет давление в обеих странах.

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