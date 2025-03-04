Ракеты для ПВО и не только: какого оружия касается приостановка военной помощи США

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего затронет ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

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Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook. По его словам, высокопоставленный чиновник американской администрации подтвердил то, что Вашингтон по указанию Дональда Трампа приостанавливает всю военную помощь для Киева.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению", – заявил источник.

Ярыш напомнил, что в прошлый раз, когда Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины в 2019 году, это в конечном счете привело к тому, что демократы в Палате представителей объявили ему импичмент (хотя впоследствии Сенат оправдал президента). На этот раз обе палаты Конгресса контролируются представителями Республиканской партии.

Сенатор-демократ Джин Шагин, которая является сопредседателем комитета по иностранным отношениям, раскритиковала решение Трампа.

"Этот акт возмездия против нашего союзника, стоящего на передовой защите свободы и демократии, не только позорный, он опасен… Я призываю администрацию изменить курс", – сказала она.

Со схожими заявлениями выступили другие законодатели – представители Демократической партии. Среди республиканцев тоже нашлись противники такого шага. В частности, сенатор Сьюзен Коллинс сказала: "Я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Украинцы проливают кровь… Я не отказываюсь от своей поддержки Украины".

А вот конгрессмен-республиканец Чип Рой в эфире CNN заявил, мол, Трамп мог остановить военную помощь для Украины еще раньше.

"Это то, что должен сделать президент. Честно говоря, он мог бы это сделать до пятничной перепалки с Зеленским. Президент сказал, что есть три пути: либо вы проиграете, либо втягиваете нас в войну, либо заключаете перемирие. И президент прав, избрав перемирие", – выразил убеждение он.

Журналист "Голоса Америки" пишет, что решение о приостановлении военной помощи приветствовали также другие республиканцы с MAGA-крыла (сокращение от Make America Great Again, англ. "Сделаем Америку большой снова" – лозунг кампании, который используется в американской политике и был популяризирован Трампом еще со времен его президентской кампании 2016 года. Представители этого крыла с 2022-го выступали за сворачивание военной помощи Украине. – Ред.).

The New York Times пишет, что перерыв будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией.

"Пока неясно, насколько длинной будет пауза в снабжении оружия, и может ли на это сейчас как-то повлиять Конгресс… И снова вспомним, что сказал Дональд Трамп после пятничной встречи с Зеленским: "Я хочу немедленного прекращения огня, а Зеленский хочет дальше воевать, хотя у него нет козырей. У него есть козыри только вместе с поддержкой Америки. Либо вы заканчиваете войну, либо сражаетесь дальше без карт в руках – и мы посмотрим, что у вас получится", – добавил Ярыш.

Добавим, что военный эксперт Александр Коваленко сразу после перепалки Трампа и Вэнса с Зеленским в Белом доме предположил, что США могут принять подобное решение о военной помощи Украине. Он назвал несколько вариантов развития событий. Также высказал мнение, что 47-му президенту США так или иначе, но придется менять свою позицию – поскольку, как бы это ни странно ни звучало, но сейчас Украина нужна ему больше, чем он Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в США сразу начали оценивать, когда именно Украина почувствует масштаб решения Трампа приостановить ей военную помощь. Считают, что без американской техники и оружия украинский фронт начнет "ломаться" уже через три-четыре месяца, если Киев не пойдет на выполнение условий Вашингтона для продолжения переговоров о мире.

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