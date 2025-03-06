"Метод кнута и пряника": Келлог объяснил, что стоит за остановкой поставки военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп стремится привлечь и Россию, и Украину к столу переговоров. Для этого политик применяет давление в обеих странах. А именно так называемый метод "кнута и пряника".

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Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог. По его словам, возобновление военной помощи Украине зависит от ее готовности к мирному урегулированию и подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Он также добавил, что у Украины, несмотря на прекращение военной помощи США, достаточно техники для продолжения военных действий.

"То, что вы видите сейчас, это срочные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод "кнута и пряника" по обе стороны. Сейчас агрессивные движения от администрации, чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину также", – отметил спецпредставитель.

Также он заявил, что президент США выступает за перезагрузку отношений Штатов с РФ ради завершения войны в Украине. По мнению Келлога, продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией "не является жизнеспособной стратегией".

Впрочем, по мнению Келлога, Украина должна выполнить некоторые условия восстановления помощи США.

"Я думаю, это давление для того, чтобы украинцы бочили участие в дипломатической активности. Мы знаем, что обе стороны будут спорить, но соглашаться также", – резюмировал спецпредставитель президента США Кит Келлог в ответ на вопрос об условиях возобновления американской помощи.

Ранее в сети появилась информация о том, что с сайта Белого дома якобы исчезла страница с соглашением о безопасности между США и Украиной, которая была подписана в июне 2024 года. Однако на самом деле она была не удалена, а перенесена в архив, что является стандартной процедурой после смены президента Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня 2024 подписали соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной на срок десять лет. Она была признана как поддержка к возможному членству Украины в НАТО. Согласно соглашению США не обязуются отправлять войска в Украину, однако помогают поставками оружия и экономически.

Напомним, 5 марта в Белом доме подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены после ссоры президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Трамп рассмотрит возобновление снабжения, когда "на стол будут положены некоторые меры укрепления доверия".

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