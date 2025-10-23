'У нас хорошие беседы, которые ни к чему не приводят': Трамп заявил что не хочет, чтобы Путин получил всю Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.

Об этом Трамп рассказывал в Белом доме, по факту встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. В целом риторика президента США в отношении Украины и России вновь изменилась. Так, Трамп признал, что его переговоры с главарем Кремля "ни к чему не приводят".

Почему Трамп передумал встречаться с Путиным

"Мы отменили встречу с Путиным, потому что не было чувства, что такой встрече стоит состояться. Не было чувства, что мы придем к той точке, к которой мы должны прийти, поэтому я отменил. Мы сделаем это в будущем", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, правда ли, что Путин не был честен с ним (по крайней мере, так сказал министр финансов Скотт Бессент, объявляя новые санкции против РФ, – OBOZ.UA), Трамп ответил буквально: "Все, что могу сказать – у нас всегда хорошие разговоры с Владимиром, но они ни к чему не приводят, они просто ни к чему не приводят. Поэтому пришло время заключить соглашение".

Чего хочет Путин и что отвечает США

На вопрос журналистов, не кажется ли Трампу, что Путин хочет захватить всю Украину, американский президент ответил утвердительно.

"Я всегда думал так, всегда думал, что он хочет всю Украину. Во время моего первого срока мы говорили с Путиным, и я знал, что Украина – зрачок его глаза. Поэтому я всегда знал, что он хочет. Но мы не хотим, чтобы он получил ее всю", – заметил Трамп.

Соответственно, он назвал сегодняшний день "великим", поскольку впервые за вторую каденцию Трампа на посту президента Соединенные Штаты против страны-агрессора вводят новые санкции.

"Сегодня большой день в том, что мы делаем. Это чрезвычайные санкции, очень объемные, против их двух крупных нефтяных компаний. Мы хотели бы, чтобы россияне просто заняли позицию, которая формировалась в течение длительного времени: идите домой", – объяснил Трамп.

Он добавил, что санкции введены именно сейчас потому, что Трамп "просто почувствовал, что пришло время".

Дальнобойное оружие

Ранее WSJ сообщал, что администрация Трампапредоставила разрешение Украине на удары в глубину России. Трамп опроверг эту информацию.

"Это фейк. Там говорилось, что я дал Украине разрешение бить в глубину России. Я этого не делал. Это во-первых. Во-вторых, они не используют наши ракеты. Они используют европейские ракеты. И я не контролирую, что они делают с ними. Я контролирую наши ракеты, а нашими ракетами они не бьют. Американскими ракетами не бьют. А что они с европейскими делают – представления не имею, это их дело", – в частности, сказал Трамп.

Он также объяснил отказ предоставления Украине ракет Tomahawk тем, что "они очень сложные", украинцев якобы пришлось бы долго обучать, "поэтому единственный способ запускать их – запускать самим", а этого США делать не будет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в рамках подготовки к встрече Трампа и Путина госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Никаких наполненных конкретикой заявлений после него не прозвучало. Однако западные СМИ уже тогда начали сообщать, что в ближайшее время встречи президента США с российским диктатором не будет.

Сам Трамп относительно возможной встречи с Путиным, сказал, что ему не нужны "ненужные" саммиты. Однако тогда он призвал журналистов подождать два дня на ответ относительно того, состоится эта встреча вообще или нет.

