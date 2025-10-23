'Проблема, о которой многие не знают': Трамп назвал причину, которая сдерживает передачу Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не согласовал предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, нужно от шести месяцев до года, чтобы научиться ими пользоваться.

Видео дня

Это мощное и точное вооружение, но при этом очень сложное, подчеркнул американский лидер. Об этом Трамп сказал в среду, 22 октября, во время общения со СМИ вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Проблема с "Томагавками", о которой многие люди не знают, заключается в том, что понадобится минимум шесть месяцев, обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Они очень сложные", – отметил он.

По словам Трампа, единственный способ использовать "Томагавки" – это если их будут запускать американцы.

"А мы этого не сделаем... Мы знаем, как им пользоваться, и не собираемся обучать этому других людей", – заявил президент США.

Об ударах вглубь РФ

Дональд Трамп прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что американская администрация якобы сняла "ключевое ограничение" в условиях на использование Украиной определенных ракет большого радиуса действия, поставленных западными партнерами. Отмечалось, что пока речь идет только о ракетах Storm Shadow, которые украинским защитникам предоставляет Великобритания.

"Там было написано, что я дал Украине разрешение запускать ракеты вглубь России. Я этого не делал", – заявил президент США.

"Они не используют наши ракеты. Они используют европейские ракеты или откуда-то еще, но наши они не используют. И что они делают – я не контролирую это, но я контролирую наши ракеты. Они не стреляют нашими ракетами. Это была выдуманная история", – так Трамп отреагировал на материал WSJ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готова продавать украинские беспилотники Соединенным Штатам в рамках партнерства. Также не исключается возможность предоставления дронов, но в обмен на дальнобойные ракеты, которых в нашей стране нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он добавил, что применение дальнобойного оружия США отвечает интересам обеих сторон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!