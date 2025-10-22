Бессент пообещал объявить 'существенное усиление' санкций против России: когда это произойдет

В ближайшее время Соединенные Штаты Америки объявят о существенном усилении санкций против Российской Федерации. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Видео дня

Во время общения с журналистами в среду, 22 октября, Бессент анонсировал существенное усиление санкционных ограничений против России. По его словам, об этом будет объявлено либо в конце сегодняшнего дня, либо завтра с самого утра.

"Итак, мы объявим или сегодня после обеда, или первым делом завтра рано утром о существенном усилении санкции против России", – сказал Бессент журналистам.

Глава Минфина США дал понять, что Белый дом хочет объявить об этом или еще сегодня после закрытия торгов на фондовом рынке, или утром в четверг, 23 октября, перед их открытием.

Вместе с тем Бессент не уточнил, о каких именно ограничениях пойдет речь.

"Вам придется немного подождать и посмотреть, что это будет", – сказал Скотт Бессент и ушел, не реагируя на вопросы, которые посыпались от репортеров после его заявления.

Заявление Бессента прозвучало после того, как Белый дом отказался от планов по встрече Трамп и Путин, которая должна была состояться в ближайшие недели в столице Венгрии Братиславе.

новость дополняется...