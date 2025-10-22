"Мы еще не приняли решение": Трамп высказался о возможной встрече с Путиным и призвал подождать два дня

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер не хочет, чтобы она была напрасной.

По словам Трампа, окончательное решение относительно переговоров с Путиным в Венгрии еще не принято. Он призвал подождать два дня.

"Я не хочу, чтобы встреча была напрасной, мы еще не приняли решение. Мы сообщим вам в течение ближайших двух дней", – сказал Трамп 21 октября в Белом доме.

Сразу после этого он сделал еще одно заявление относительно возможной встречи в Будапеште. "Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. Мы сообщим вам о ходе событий в течение следующих двух дней", – отметил политик.

Отметим, что в Кремле говорят, что подготовка к встрече в Будапеште продолжается. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "провоенная политическая элита" и СМИ всегда пытаются сорвать решающие события, и что новости об отмене переговоров – это фейк.

Также президент США заявил, что сейчас существует шанс для объявления прекращения огня в Украине.

Кроме того, он сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словами Трампа, Нью-Дели будет покупать меньше нефти из России.

"Я разговаривал с премьер-министром Моди. У нас очень хорошие отношения. Индия не собирается покупать много нефти у России. Он хочет окончания войны между Украиной и Россией так же сильно, как я. Они не будут покупать много нефти. Они сократили ее и продолжают сокращать", – сказал американский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написали, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не планируют встречаться в ближайшее время. Также утверждалось, что не состоится личная встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

