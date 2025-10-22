США сняли ключевое ограничение на использование Украиной ракет большой дальности – WSJ

Администрация американского президента Дональда Трампа сняла "ключевое ограничение" в условиях на использование Украиной определенных ракет большого радиуса действия, поставленных западными партнерами. Пока речь идет только о ракетах Storm Shadow, которые украинским защитникам предоставляет Великобритания.

Видео дня

Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных официальных лиц США. Согласно их словам, решение принято Трампом, чтобы "заставить Москву начать переговоры о прекращении войны и одновременно не предоставлять украинцам ракеты Tomahawk".

Изменение американского курса

Публичного объявления о снятии указанных ограничений не было. Однако, как отмечает издание, изменение политики Трампа состоялась "после изменения полномочий по одобрению таких ударов".

В частности, такие полномочия ранее были у министра обороны США (официально он "министр войны") Пита Гегсета. Теперь они переданы генералу Алексу Гринкевичу, главнокомандующему Вооруженными силами США в Европе, который также является командующим НАТО.

Американские чиновники ожидают, что Украина проведет "дополнительные трансграничные атаки" с использованием ракет Storm Shadow, которые можно запускать с украинских самолетов на более 180 миль вглубь страны-агрессора.

Таким образом, предполагает издание, дальнейшим шагом США, будет предоставление украинцам "Томагавков".

Что предшествовало

Так или иначе, Украина уже использовала эту новую возможность, применив крылатую ракету Storm Shadow для поражения российского завода в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо, пишет WSJ.

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил "успешное поражение" российского военного предприятия, отметив, что ракета преодолела все российские средства противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп вновь сделал заявление относительно возможных поставок Украине дальнобойного оружия. Он пожаловался, что Соединенные Штаты "не могут передать Украине все имеющееся оружие". По его словам, он всегда хорошо относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Украине в целом. Однако американский лидер "не готов рисковать интересами США".

