Трамп и Путин не планируют встречаться в ближайшее время – Reuters

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не планируют встречаться в ближайшее время. Также не состоится личная встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщил Reuters. Издание ссылается на информацию высокопоставленного чиновника Белого дома, который пожелал остаться инкогнито.

"В ближайшем будущем нет планов встречи президента Трампа с президентом Путиным", – цитирует издание слова неназванного представителя Белого дома.

Собеседник также уточнил, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели продуктивный звонок, поэтому "дополнительная личная встреча не нужна".

Встреча Трампа и Путина

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Сразу после телефонного разговора с главой Кремля, американский президент заявил, что они с Путиным "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных чиновников". Местом встречи он назвал столицу Венгрии Будапешт.

Кроме того, Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с Путиным. Президент США в очередной раз высказал предположение, что якобы российский диктатор хочет прекратить войну.

В рамках подготовки к этой встрече госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор в понедельник, 20 октября. После него никакой конкретики о потенциальной встрече Трампа с Путиным от Госдепа не прозвучало.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. По ее итогам президент Украины согласился на прекращение войны по линии фронта, а также уточни, при каком условии готов обсуждать вопрос территорий.

Со своим "резюме" переговоров выступил также Трамп, который вновь заявил о важности остановить убийства и заключить соглашение о завершении войны в Украине. По словам президента США, он предлагает сторонам заморозить конфликт по существующей линии фронта.

