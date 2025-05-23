Трамп заявил, что между Украиной и РФ состоялся "большой обмен": источники объяснили, на каком этапе на самом деле процесс

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении "большого обмена" пленными между Украиной и Россией. По его словам, он вступит в силу в ближайшее время.

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Однако источники OBOZ.UA объяснили, что украинско-российский обмен еще не завершился. Процесс продолжается до сих пор.

Американский лидер поздравил обе стороны с этим шагом, а также выразил надежду, что это может привести к чему-то большему.

"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этой договоренностью. Это может стать началом чего-то значительного????" – написал Трампа в своей соцсети Truth Social.

Напомним, что на переговорах в Турции 16 мая украинская и российская стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Если все будет в силе, это будет самый масштабный обмен за время полномасштабного вторжения России.

Днем 22 мая президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией. Глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.

Впоследствии Служба безопасности Украины начала подготовку к этому процессу. В частности, был составлен список российских военнослужащих, находящихся в украинском плену, после чего он был передан Москве.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предполагал, что обмен пленными "1000 на 1000" с Россией, вероятно, может состояться после 19 мая. Однако министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что стороны имеют конкретную дату, но ее пока не разглашают.

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