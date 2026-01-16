'Добегался?' Работника ТЦК, который на камеру издевался над гражданским в служебном авто, отправили на фронт. Видео

Спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона оштрафовала работника тернопольского ТЦК и СП за то, что он в служебном авто бил мобилизованного, оскорблял и снимал все это на камеру. Кроме того, военнослужащего перевели для дальнейшего прохождения службы в боевую бригаду на фронт.

Об этом сообщили в Специальной прокуратуре в сфере обороны Западного региона. По информации местных медиа, военного зовут Вадим Дячук.

"Установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе один из работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина. В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также допускал нецензурные высказывания и оскорбления, унижающие его честь и достоинство", – говорится в сообщении спецпрокуратуры.

Что предшествовало

7 января в социальных сетях появилось видео с нецензурной бранью, угрозами и избиением гражданского в служебном авто ТЦК. Кадры сняты самим военным, который издевался над мобилизованным.

Как сообщило местное издание "20 хвилин", этого военного зовут Вадим Дячук. Ему 24 года, он родом из Волочиской общины Хмельницкой области.

В соцсетях мужчина называет себя мастером спорта Украины по тяжелой атлетике. Ранее Дячук служил в патрульной полиции и одновременно получал пенсию, вероятно, по инвалидности.

После того как инцидент с избиением гражданского работником военкомата получил огласку, в Тернопольском областном ТЦК назначили служебную проверку относительно действий их работника.

Как наказали "ТЦКашника"

На военнослужащего составили админпротокол за то, что он применил к мужчине физическую силу, удерживал его, а также ругался и оскорблял.

Суд в сжатые сроки рассмотрел материалы дела и признал военнослужащего виновным по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Дячука оштрафовали на сумму в размере 34 тысячи гривен.

"Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач", – отметили в спецпрокуратуре.

По информации издания ZAXID.NET, которое ссылается на собственные источники в Тернопольском областном ТЦК, Вадима Дячука через несколько дней после инцидента отправили на фронт.

