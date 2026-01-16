Морозы 2026-го не рекордные: где и когда в Украине фиксировали самую низкую температуру в истории

Начало 2026 года принесло в Украину ощутимые морозы. В январе в отдельных регионах температура воздуха опускалась ниже минус 20 градусов, что стало резким контрастом к мягким зимам предыдущих лет. Но эти показатели не приблизились к самым низким температурам, которые когда-либо фиксировали метеорологи в Украине. Речь идет об исторических данных многолетних наблюдений, охватывающих конец XIX и первую половину XX века. Именно тогда в разных регионах страны регистрировали самые сильные морозы за всю известную историю измерений.

Портал Comments.ua обратил внимание на архивные метеоданные, которые хранят информацию о температурных рекордах в Украине. В публикации отмечается, что современные морозы, несмотря на их резкость, остаются далекими от абсолютных минимумов прошлого. Издание также приводит конкретные даты и населенные пункты, где были зафиксированы самые низкие температурные значения.

По данным портала, самая низкая температура в истории Украины была зафиксирована в Луганске. "8 января 1900 года столбики термометров опустились до минус 41,9 градуса", – говорится в материале. Авторы отмечают, что этот показатель считается беспрецедентным для всей территории страны.

Архивный холод

Интересно, что рекорд в Луганске имеет еще одно подтверждение. Ровно через 35 лет, 8 января 1935 года, в городе снова зафиксировали минус 41,9 градуса, тем самым повторив абсолютный температурный минимум. Это один из немногих случаев, когда экстремальный показатель был воспроизведен в том же месте с такой точностью.

В других регионах Украины температура не пересекала отметку минус 40 градусов, но в отдельные годы подбиралась очень близко. Так, во Владимире 11 февраля 1929 года зафиксировали минус 38,9 градуса. Почти такие же морозы наблюдали в Виннице в 1929 году, где температура опустилась до минус 38,2 градуса.

Подобный показатель был зафиксирован и в Днепре в 1940 году. Температуры ниже минус 35 градусов в разные годы регистрировали также в Сумах, Чернигове, Харькове и Черкассах.

Температурная география

Житомир также оказался среди городов с очень сильными морозами. Самая низкая температура здесь составляла минус 34,9 градуса, что лишь немного не дотягивает до отметки минус 35. В столице Украины абсолютный минимум зафиксировали 9 февраля 1929 года, когда температура воздуха в Киеве снизилась до минус 32,2 градуса.

Метеорологи обращают внимание, что большинство рекордов сильного холода приходится на период между 1920 и 1940 годами. Именно тогда в Украине наблюдались наиболее суровые зимы за всю историю регулярных наблюдений.

В то же время рекорды высоких температур, по данным метеоархивов, значительно чаще фиксируют уже в XXI веке. Такое распределение экстремумов считают показательным в контексте общих климатических изменений, которые постепенно влияют на погодные условия в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, вторая половина календарной зимы в Украине начнется с настоящей морозной погоды. Столбики термометров будут демонстрировать минусовые показатели по всей территории и в дальнейшем.