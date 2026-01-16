'Обращайте внимание на воздушные тревоги': Зеленский предупредил украинцев о возможном ракетном обстреле

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января обратился к гражданам с предупреждением о возможных новых ракетных ударах со стороны России. Он призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и поддерживать тех, кто рядом. Заявления прозвучали во время вечернего обращения, обнародованного после серии международных встреч и совещаний внутри страны.

Обращение Президента было опубликовано 16 января на официальных ресурсах главы государства и распространено через каналы коммуникации Офиса Президента. В нем Зеленский подвел итоги международной работы, а также рассказал о ситуации с безопасностью и подготовке к возможным атакам. Президент прямо обратился к гражданам с предостережением и просьбой сохранять внимательность.

В своем обращении Зеленский отметил, что день был насыщен международными контактами и переговорами с партнерами Украины. Он сообщил о визите президента Чехии и отдельно отметил сотрудничество в оборонной сфере.

"Сегодня было много международной работы. Наши партнеры. Президент Чехии в Украине, и у нас довольно значительное сотрудничество, в частности по оружию. Будем продолжать чешскую инициативу по артиллерии, которая нас поддерживает", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что обсуждается совместное производство, прежде всего в сфере дронов, и подчеркнул политическую поддержку со стороны Чехии. По его словам, активный диалог продолжается и с Великобританией.

"Говорил с министром Британии – он в Украине. Постоянно мы на связи с Киром, Премьер-министром, всеми нашими партнерами. Великобритания – один из крупнейших наших друзей, и так будет и в дальнейшем", – заявил глава государства.

Также Зеленский вспомнил о встрече со спикером парламента Латвии и в целом о поддержке балтийских стран. "Все наши балтийские друзья – среди лидеров политической поддержки Украины. Большое спасибо", – добавил он.

Подготовка к Давосу

Президент сообщил, что Украина готовится к важным международным встречам на следующей неделе. Речь идет, в частности, о работе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе и подготовке документов вместе с партнерами.

"Мы готовимся к следующей неделе, чтобы встречи в Давосе были продуктивными, были правильными, нужен четкий смысл – содержание встреч, содержание документов", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас не время для формальных контактов без результата. По словам Президента, все переговоры должны быть направлены на конкретные решения, которые будут иметь значение для людей.

"Сейчас точно не время для громких и пустых разговоров, для формальных встреч. Надо, чтобы были результаты для реальных людей – для украинцев, для всех европейцев, для американцев", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что вопросы мира, безопасности и экономического развития должны быть отражены в документах, которые готовятся, в частности совместно с американской стороной.

Работа с США

Отдельно Президент рассказал о совещании с чиновниками и командой Офиса Президента, которое состоялось в этот день. После него было принято решение о дальнейших контактах с Соединенными Штатами.

"Сегодня провел совещание с чиновниками и командой Офиса. Сейчас на пути в Соединенные Штаты Америки наши представители – Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия", – сообщил Зеленский.

По его словам, украинская сторона ожидает встреч с американскими коллегами в ближайшее время. Президент не уточнил деталей повестки дня, однако подчеркнул важность этих контактов.

Энергетическая ситуация

Президент Украины в обращении также остановился на ситуации в энергетике, которая осложнилась из-за российских ударов и погодных условий. Он сообщил о докладах премьер-министра и вице-премьера по чрезвычайной ситуации в отдельных городах и общинах.

"Премьер-министр Украины и вице-премьер докладывали сегодня по энергетике – по чрезвычайной ситуации в разных наших городах и громадах из-за российских ударов и жесткой погоды", – сказал Зеленский.

По словам Президента, по всей стране задействовано максимум имеющихся ресурсов. К работам привлечены ремонтные бригады, коммунальные службы и энергетические компании.

"Буквально десятки тысяч людей сейчас работают в ремонтных бригадах, в коммунальных службах, в энергетических компаниях", – отметил глава государства.

Зеленский отметил необходимость совместной работы всех уровней власти, бизнеса и соответствующих служб. Он отдельно поблагодарил руководителей общин, которые, по его словам, эффективно работают на местах и находятся вместе со своими людьми.

"Я хочу поблагодарить всех руководителей общин, которые действительно эффективны, действительно со своими людьми и помогают", – добавил Президент.

Угроза ударов

В обращении Президент отдельно обратил внимание на ситуацию с безопасностью и работу сил противовоздушной обороны. По его словам, разведка фиксирует подготовку России к новым массированным атакам.

"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина постоянно поднимает перед партнерами вопрос поставки ракет и систем противовоздушной обороны. По словам Президента, имеющихся поставок недостаточно, и работа над их ускорением продолжается.

"Мы честно говорим с партнерами и по ракетам для ПВО, и по системам, которые так необходимы нам. Поставки недостаточно. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что значительная часть работы сейчас ведется на уровне Министерства обороны Украины. В то же время он обратился непосредственно к гражданам.

"Но все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается в вашей поддержке", – подчеркнул Президент.

Пункты Несокрушимости

Президент также сообщил о решениях, которые принимаются для поддержки населения в условиях сложной энергетической ситуации. По его словам, Министерство внутренних дел разворачивает дополнительные Пункты Несокрушимости.

"Министерство внутренних дел разворачивает большее количество Пунктов Несокрушимости. Правительство работает с энергокомпаниями и партнерами, чтобы было больше оборудования и больше резервов", – отметил Зеленский.

Он добавил, что важно, чтобы международное сообщество не игнорировало то, что происходит в Украине. По словам Президента, завершение войны невозможно без достаточного давления.

"Но ключевое – чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не завершаются. И именно потому, что давления мало, россияне все это делают. Должны это изменить", – заявил он.

В конце обращения Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради Украины, а также военных и службы, которые находятся на дежурстве.

"Я благодарю всех, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто в бою, на позициях, на дежурстве, на постах. Украина держится на вашей эффективности. Слава Украине!" – сказал Президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 16 января, Петр Павел прибыл в Киев, где встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Оба президента приняли участие в чествовании памяти погибших на войне, а также чешский президент получил от украинского лидера орден как символ благодарности за последовательную поддержку Украины, оборонную помощь и личную вовлеченность Павела в укрепление украинско-чешского партнерства на фоне полномасштабной войны с Россией.

