Украинцам из всех регионов снова будут отключать электроэнергию: к чему готовиться 17 января
В субботу, 17 января, во всех регионах Украины продолжат действовать ограничения в энергосистеме. Бытовых потребителей снова ждут почасовые графики отключений, а для промышленности продолжат действовать ограничения потребляемой мощности.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании напомнили, что причиной ограничений остаются последствия массированных атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры, которые существенно повлияли на возможности генерации и передачи электроэнергии.
Энергетики отмечают, что ситуация остается динамичной, поэтому графики могут корректироваться в течение суток. Подробную информацию по конкретным адресам рекомендуют отслеживать на официальных страницах облэнерго.
Украинцев по традиции уже призвали ограничить использование энергоемких приборов после появления света. Также стоит ответственно относиться к потреблению, чтобы поддержать стабильность энергосистемы.
Ограничения комендантского времени смягчили
Правительство Украины ослабило ограничения на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике. Первым городом, жители которого ощутят на себе результаты работы Кабмина, станет Киев:
- передвигаться, чтобы добраться до "пунктов несокрушимости" во время комендантского часа можно будет без пропусков;
- движение частного транспорта во время комендантского часа будет разрешено, если авто направляется к "пункту несокрушимости";
- решение о движении общественного транспорта будет принимать местная власть, исходя из ситуации с безопасностью.
- бизнес, который официально выполняет функцию "пункта несокрушимости", сможет работать круглосуточно.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.
Как сообщал OBOZ.UA, из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию ограничения применяются в разном объеме. Неравномерное распределение света может быть даже в одном доме.
