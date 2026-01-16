Украинцам из всех регионов снова будут отключать электроэнергию: к чему готовиться 17 января

В субботу, 17 января, во всех регионах Украины продолжат действовать ограничения в энергосистеме. Бытовых потребителей снова ждут почасовые графики отключений, а для промышленности продолжат действовать ограничения потребляемой мощности.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании напомнили, что причиной ограничений остаются последствия массированных атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры, которые существенно повлияли на возможности генерации и передачи электроэнергии.

Энергетики отмечают, что ситуация остается динамичной, поэтому графики могут корректироваться в течение суток. Подробную информацию по конкретным адресам рекомендуют отслеживать на официальных страницах облэнерго.

Украинцев по традиции уже призвали ограничить использование энергоемких приборов после появления света. Также стоит ответственно относиться к потреблению, чтобы поддержать стабильность энергосистемы.

Ограничения комендантского времени смягчили

Правительство Украины ослабило ограничения на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике. Первым городом, жители которого ощутят на себе результаты работы Кабмина, станет Киев:

передвигаться, чтобы добраться до "пунктов несокрушимости" во время комендантского часа можно будет без пропусков;

движение частного транспорта во время комендантского часа будет разрешено , если авто направляется к "пункту несокрушимости";

, если авто направляется к "пункту несокрушимости"; решение о движении общественного транспорта будет принимать местная власть, исходя из ситуации с безопасностью.

бизнес, который официально выполняет функцию "пункта несокрушимости", сможет работать круглосуточно.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию ограничения применяются в разном объеме. Неравномерное распределение света может быть даже в одном доме.

