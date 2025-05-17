'Кого сможем, будем забирать': Буданов рассказал, когда может состояться масштабный обмен пленными 1000 на 1000

Масштабный обмен пленными "1000 на 1000" с Россией может состояться на следующей неделе, то есть с 19 мая. На это рассчитывают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Видео дня

Сроки уточнил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии ТСН. Ведомство генерал-лейтенанта уже прорабатывает списки пленных.

"Относительно списков: ну вы же понимаете, будет обмен – кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать", – ответил Буданов на вопрос журналистки.

Об обмене удалось договориться во время переговоров в Стамбуле (Турция) 16 мая. Если все получится, это будет самый масштабный обмен за время полномасштабной войны.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны имеют конкретную дату, но она пока не разглашается.

Как писал OBOZ.UA, на встрече украинской и российской делегаций в один момент переговоры могли зайти в тупик, поэтому потребовалось вмешательство турецких дипломатов. И они, по данным СМИ, предложили перейти к обсуждению обмена военнопленными и незаконно удерживаемыми лицами (предварительно, в списки Россия включит не только солдат, но и гражданских лиц, в том числе детей).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!