'Цель – вернуть каждого': Умеров рассказал о пошаговом плане обмена пленными 1000 на 1000

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что ключевым результатом переговоров с делегацией россиян в Стамбуле является предварительная договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Украина стремится вернуть домой каждого своего гражданина и уже согласован пошаговый план реализации этой договоренности.

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Об этом глава оборонного ведомства написал на своей странице в Facebook. Министр отметил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах.

"Ключевой результат – предварительная договоренность об обмене в формате 1000 на 1000. Важный обмен, который требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов", – написал Умеров.

Он проинформировал, что по поручению Зеленского уже было проведено заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. К работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, ГУР МО, СБУ, СВР, МВД, Офис Уполномоченного по правам человека.

"Согласован пошаговый план реализации договоренности – с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна – вернуть каждого", – добавил министр обороны.

Напомним, что Служба безопасности Украины начала подготовку к масштабному обмену пленными 1000 на 1000. В частности, сейчас составляется список российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену и могут быть переданы России.

По информации главы ГУР МО Кирилла Буданова, обмен пленными "1000 на 1000" с Россией вероятно состоится уже на этой неделе, то есть с 19 мая. Списки пленных уже прорабатываются.

В свою очередь Умеров ранее отмечал, что стороны имеют конкретную дату, но ее пока не разглашают.

Как сообщал OBOZ.UA, об обмене получилось договориться во время переговоров в Стамбуле (Турция) 16 мая. Если все будет в силе, это будет самый масштабный обмен за время полномасштабного вторжения России.

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