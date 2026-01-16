Бизнес сможет работать во время комендантского часа: в каком городе первыми ослабят ограничения

Украинское правительство приняло необходимые изменения в постановление о шаговом комендантском часе, ослабив ограничения на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике. Первым городом, жители которого ощутят на себе результаты работы Кабмина, станет Киев.

Видео дня

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. "В ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне общины – для города Киева", – добавил Кулеба. Он отметил, что решения будут приниматься исключительно через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности.

Механизм действия

Отмена пропусков для передвижения во время комендантского часа . Действия только, чтобы добраться до пунктов несокрушимости можно было круглосуточно.

. Действия только, чтобы добраться до пунктов несокрушимости можно было круглосуточно. Движение частного транспорта во время комендантского часа будет разрешено , если авто направляется к пункту несокрушимости.

, если авто направляется к пункту несокрушимости. Решение о движении общественного транспорта будет принимать местная власть , исходя из ситуации с безопасностью.

, исходя из ситуации с безопасностью. Бизнес, который официально выполняет функцию пункта несокрушимости, сможет работать круглосуточно.

Впрочем следует учитывать, что об отмене комендантского часа в Украине речь не идет. Только будет откорректировано отдельное правило передвижения на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Какой бизнес может быть пунктом несокрушимости

Это могут магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные или бизнес-центры. Они должны соответствовать ряду критериев, а именно иметь:

автономное питание;

отопление;

стабильную связь;

удлинители и бесплатный горячий чай.

Ранее сообщалось, что правительство прорабатывает механизмы поддержки пунктов несокрушимости, размещенных на базе частных объектов. В частности, речь идет о компенсации расходов на резервное питание и топливо. По словам Кулебы, положительный опыт такого сотрудничества уже есть, и в этом направлении правительство усиливает взаимодействие с бизнесом.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях постоянных обстрелов в Украине ввели циклическую модель работы энергосистемы. После каждой массированной атаки РФ по объектам критической инфраструктуры энергетики будут вводить экстренные отключения света на срок до недели, после чего система будет возвращаться к стабилизационным графикам. Такая "синусоида" будет повторяться снова и снова, пока продолжаются удары по энергетике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!