СВЯТОЙ ДЕНЬ для АФЕРИСТОВ, МНОЖЕСТВЕННЫХ граждан и РЕЗИДЕНТОВ во ВЛАСТИ.

16 января 2026 года вступил в силу печально известный и антиконституционный Закон о легализации МНОЖЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСТВА в УКРАИНЕ. Поэтому сегодня праздник у земельных аферистов, резидентов других стран и множественных граждан, которые заполонили властные структуры, правоохранительные органы или купили себе должности в составе многотысячной армии всевозможных помощников и советников и успешно помогают чиновничеству "осваивать" бюджетные средства воюющей Украины.

Ще раз писати про неконституційність множинного громадянства при діючій 4 статті Основного Закону про єдине громадянство та відкритого впровадження Конституційного суду за поданням 99 депутатів щодо тлумачення цієї статті, не має жодного сенсу. Це рівень знань з "Конституційного права" для студентів першого курсу.

Ще раз нагадувати про досвід посткомуністичних країн, як от Литви, де зміна подібної конституційної норми єдиного громадянства на множинне вирішується виключно на референдумі, теж немає потреби. Там, між іншим, вже на двох референдумах більшість громадян виступила проти узаконення інституту множинного громадянства.

Дебатувати з сьогоднішньою владою, яка щоденно порушує Конституцію, а прийшла до Верховної Ради із маразматичною ідею внести… 465 змін до Основного Закону України, марно.

Щоправда, під тиском громадськості та експертів, Уряд на сьогодні дозволив множинне громадянство лише з Канадою, Німеччиною, Польщею, США та Чехією. Але там теж достатньо охочих, для прикладу, у спілці з нашими земельними аферистами ЗАКОННО придбати до 10 000 га землі сільськогосподарського призначення, бо від 16 січня множинні громадяни це зможуть зробити на загальних підставах, нарівні з іншими громадянами України. Прикметно, що одного із ідеологів сумновідомого Закону про ринок землі, ексміністра АПК Сольського нині судять за обвинуваченням у злочинному заволодінні близько 3 200 га державних земель. А це ще й НЕ ПОЧАВ діяти закон про множинне громадянство!

Я ж переконаний в тому, що діяльність у нинішній владі та правоохоронних органах так званих резидентів та множинних громадян це ЗЛО і ШКІДНИЦТВО для НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ, яке від сьогодні, на жаль, стало ЗАКОННИМ.

Сподіваюся лише на те, що коли буде повністю укомплектовано Конституційний Суд України або відбудуться президентські та парламентські вибори, цей ШКІДНИЦЬКИЙ закон буде визнано НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ та СКАСОВАНО.