Полицейскую, которая сбила насмерть ребенка в Прилуках, вернули под стражу без залога: новые подробности дела

Черниговский апелляционный суд вернул под стражу полицейскую, которая 10 декабря в Прилуках сбила насмерть шестилетнюю девочку, без возможности внесения залога. Ранее, 24 декабря, женщина вышла из-под стражи после уплаты залога в более чем 242 тысячи гривен.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вячеслава Черновола в Прилуках с участием служебного автомобиля полиции. В результате наезда погибла шестилетняя Алиса Куприенко, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ее 36-летнюю мать с телесными повреждениями госпитализировали. Полицейских, находившихся в авто, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Подозреваемая заявила, что во время ДТП направлялась на вызов, связанный с другой аварией. Она отметила, что проблесковые маячки были включены, а звуковой сигнал подавался несколько раз, однако не непрерывно, потому что люди часто на него не реагируют.

Прокурор Черниговской областной прокуратуры настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сторона обвинения мотивировала это рисками возможного влияния на свидетелей, коллег и уклонения от следствия. Защита полицейской, наоборот, просила применить домашний арест.

Ранее Деснянский районный суд Чернигова постановил держать подозреваемую под стражей на протяжении 60 суток с правом внесения залога в размере 242 240 гривен. После уплаты этой суммы женщина вышла из-под стражи. Апелляционный суд, пересмотрев дело, вернул ее под арест без определения залога.

