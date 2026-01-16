Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя мировой кризис, заявила, что сейчас настало подходящее время, чтобы начать пить.

Такой мыслью глава внешнеполитического ведомства ЕС поделилась в частном разговоре с европейскими парламентариями – об этом сообщает Politico.

На самом же деле начать пить следовало бы не Каллас, а Фукуяме. Ибо закончился "конец истории".

Время пошутило - и после затянувшегося 1992-го наступил вместо 1993-го 1939-й. (Цифры те же, но число несколько иное. Что-то перепуталось.)

Вместо фашиста Гитлера и коммуниста Сталина – "антифашист" Путин и "антикоммунист" Трамп.

Отрицание отрицания – произошло.

Борьба противоположностей на новом уровне их неизбежного единства – происходит.

Количественные изменения перейдут в качественные – произойдёт.

Не зря Фукуяма считает себя идущим за Гегелем. Он – после Гегеля, но и вечный Гегель – потом всё равно после него.

Так что не Кае каяться. Она не виновата. Как и Фукуяма. Это яма времени. 1993/1939.

Мать её, реалистическая диалектика.

Диалектический трампутинизм.