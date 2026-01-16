Блог | Привет Фукуяме от Трампа
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя мировой кризис, заявила, что сейчас настало подходящее время, чтобы начать пить.
Такой мыслью глава внешнеполитического ведомства ЕС поделилась в частном разговоре с европейскими парламентариями – об этом сообщает Politico.
На самом же деле начать пить следовало бы не Каллас, а Фукуяме. Ибо закончился "конец истории".
Время пошутило - и после затянувшегося 1992-го наступил вместо 1993-го 1939-й. (Цифры те же, но число несколько иное. Что-то перепуталось.)
Вместо фашиста Гитлера и коммуниста Сталина – "антифашист" Путин и "антикоммунист" Трамп.
Отрицание отрицания – произошло.
Борьба противоположностей на новом уровне их неизбежного единства – происходит.
Количественные изменения перейдут в качественные – произойдёт.
Не зря Фукуяма считает себя идущим за Гегелем. Он – после Гегеля, но и вечный Гегель – потом всё равно после него.
Так что не Кае каяться. Она не виновата. Как и Фукуяма. Это яма времени. 1993/1939.
Мать её, реалистическая диалектика.
Диалектический трампутинизм.